Ja Morant a perdu le plaisir de jouer…

Suspendu un match par les Grizzlies après avoir critiqué le coaching staff, Ja Morant a retrouvé les terrains cette nuit mais pas le plaisir de jouer.

Le meneur star des Grizzlies l’a avoué lui-même après la nouvelle défaite de Memphis contre Detroit. Couvrez-vous, il fait très froid.

Alors que le coaching staff des Grizzlies et Ja Morant se disaient prêts à passer à autre chose après l’incident du week-end dernier, il est clair que la page n’est pas tournée, en tout cas du côté de Ja. La star de Memphis n’est pas fan des rotations raccourcies du coach Tuomas Iisalo, qui s’est justifié en disant qu’il voulait « optimiser les résultats sur le court, moyen et long terme ».

Cette nuit contre Detroit, Morant a joué 35 minutes et a terminé avec 18 points, 10 passes et 5 pertes de balle à 5/16 au tir (0/4 à 3-points, 8/9 aux lancers-francs).

Une nouvelle performance décevante pour celui qui n’a pas seulement perdu le plaisir de jouer, mais aussi son impact global sur les parquets.

