Plusieurs équipes NBA surveillent le dossier Ja Morant à Memphis…

Suspendu par les Grizzlies pour son « comportement préjudiciable à l’équipe », Ja Morant sera-t-il la prochaine star NBA à se faire transférer ? L’avenir nous le dira. En tout cas, le reste de la Ligue surveille de près la situation à Memphis.

C’était le gros dossier du week-end en NBA : Ja Morant qui blâme publiquement le coaching staff pour sa mauvaise performance face aux Lakers, et qui se retrouve suspendu un match par les Grizzlies dans la foulée.

Très vite, la question suivante est arrivée sur la table : Morant finira-t-il la saison à Memphis ?

Une question légitime quand on connaît l’historique de Ja, ses différentes polémiques au cours des deux-trois dernières années, mais aussi les rumeurs de transfert qui étaient déjà apparues la saison dernière. On rappelle aussi que les Grizzlies ont changé de coach il y a quelques mois (Taylor Jenkins out, Tuomas Iiaslo in). Alors qu’un nouveau style de jeu offensif avait été implanté à Memphis, celui-ci ne maximisait pas les talents de Morant, forcément frustré.

Teams across the league are now monitoring Ja Morant’s relationship with the Grizzlies, per @ShamsCharania pic.twitter.com/aF3tbkqEg7

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 2, 2025

Selon Shams Charania d’ESPN, plusieurs équipes NBA surveillent l’évolution du dossier Morant à Memphis. Et pour cause, l’épisode de samedi ne semble pas être un incident isolé.

L’insider déclare en effet que les tensions entre Ja et Coach Iisalo ont commencé il y a plusieurs jours déjà, le premier reprochant notamment au second ses rotations et la distribution du temps de jeu. Pas moins de dix joueurs possèdent entre 16,2 et 28,5 minutes de moyenne, mais aucun ne dépasse cette barre.

Morant est le joueur le plus utilisé par Iisalo mais c’est aussi son plus faible temps de jeu en carrière. Même en tant que rookie, Ja avait joué plus (31 minutes). Ses stats sont ainsi en nette baisse (moins de 21 points et 7 passes) et les résultats collectifs sont mitigés (3 victoires – 3 défaites) en ce début de saison.

Iisalo, lui, a reproché à Ja Morant – devant toute l’équipe – son manque d’investissement et de leadership, ce que n’a pas du tout apprécié le meneur All-Star. La suite, vous la connaissez.

« La franchise a pris une décision conforme à nos standards » – Tuomas Iisalo

Shams says there’s been tension in the last few days between Ja and Iisalo regarding Iisalo’s “rotation patterns”, which kinda checks out.

Says both sides are looking to move past this after tonight, Ja should be back tomorrow at home. https://t.co/tHWOyHFS3k

— Matt Infield (@Matt_Infield) November 2, 2025

Suspendu face aux Raptors, Ja Morant devrait retrouver l’équipe pour le match de ce lundi, et les deux camps assurent vouloir passer à autre chose.

Ceci étant dit, les rumeurs risquent d’entourer Morant et Memphis pendant un moment, surtout si la situation n’évolue pas dans le bon sens lors des semaines à venir. On connaît quelques équipes qui pourraient être intéressées par le bonhomme : Minnesota, Miami, Phoenix et d’autres.

Pour rappel, Ja Morant est sous contrat avec Memphis jusqu’en 2028. Sera-t-il toujours aux Grizzlies à cette date ? Permettez-nous d’en douter.

Ja Morant terminera-t-il la saison aux Grizzlies ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025