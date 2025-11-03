Dylan Harper (Spurs) blessé, le Texas retient son souffle

C’était la belle histoire du début de saison à San Antonio. Un rookie de 19 ans, un duo déjà électrique avec Victor Wembanyama, un bilan parfait, et un enthousiasme collectif retrouvé. Mais cette nuit, tout s’est figé. Dylan Harper a quitté le parquet, blessé au mollet. Et dans le Texas, le sourire s’est transformé en soupir.

C’est le genre d’image qu’on ne veut jamais voir. En plein deuxième quart face aux Suns, Dylan Harper s’élève pour contrer Nick Richards. Le contact est léger, la chute lourde. Le jeune arrière grimace, se tient la jambe et s’effondre. Quelques secondes plus tard, les Spurs font signe au staff médical. Harper quitte la salle en béquilles, avec une botte de protection autour du mollet. Silence total, même les fans des Suns ont compris qu’il venait de se passer un truc moche.

Avant ça, il avait démarré comme un feu follet : 12 points en 11 minutes, 5/8 au tir, un coast-to-coast de patron et un rythme d’enfer. Depuis le début de la saison, Harper c’était la révélation : 14,4 points de moyenne, une efficacité insolente, et surtout cette attitude de rookie qui joue comme s’il avait déjà tout compris.

Dylan Harper came in, dropped 12 in 11 minutes, and just like that… gone. Nobody saw what happened. No limp, no collision. A ghost calf injury?#PorVida #Spurs #Suns #NBA pic.twitter.com/gyPsQCW4FR

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) November 3, 2025

Mais le basket, c’est aussi ça. Une blessure au mauvais moment, et toute une dynamique qui vacille. D’autant que les Spurs, déjà privés de De’Aaron Fox, Jeremy Sochan et Kelly Olynyk, commençaient à sentir la fatigue après leur 5-0 de rêve. Harper apportait cette énergie brute, cette touche imprévisible qui faisait respirer le collectif autour de Wemby. Son absence, quelle qu’en soit la durée, va se sentir immédiatement.

Le staff médical n’a encore rien confirmé. On parle d’examens complémentaires à venir, mais les images ne respirent pas l’optimisme. Le mollet, c’est une zone traîtresse : ça peut aller d’une simple contracture à plusieurs semaines d’arrêt si le muscle est touché. Dans une équipe aussi jeune, perdre un moteur pareil, c’est comme retirer la batterie d’une Tesla.

Dylan Harper is in a boot after leaving this game with a calf injury. pic.twitter.com/WrzkpqOOhx

— Josh Paredes (@Josh810) November 3, 2025

Derrière, Stephon Castle et Keldon Johnson devront hausser le ton. Le calendrier ne fera pas de cadeau, et San Antonio va devoir prouver qu’il peut continuer à grandir sans sa pépite. Un test grandeur nature pour cette bande de gamins qui s’est mise à rêver de Playoffs sans prévenir personne.

On espère évidemment que la chute n’était qu’un avertissement, pas un frein. Parce que Dylan Harper, c’était plus qu’un bon rookie, c’était une promesse, une étincelle. Et à San Antonio, on n’a pas envie de voir la lumière s’éteindre si tôt.