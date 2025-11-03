NBA Top 10 all-time : les équipes qui ont le plus déçu

LUNDI = TOP 10 ! C’est reparti pour une saison de discussions qualitatives, d’échanges houleux et d’analyse fine. Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 all-time, avec de nouvelles thématiques. Top 10 « all-time » au menu aujourd’hui, qui risque de bien faire causer !

Aujourd’hui, on va parler déception… Il y a des équipes qui ont créé énormément d’attentes et qui ont énormément déçu… Mais qui a la couronne du craquage ? Les Lakers de 2004 ou 2013 ? Clippers en mode Kawhi et PG lol ? Les Nets de KD – Harden – Kyrie ? C’est parti pour le Top 10 de ce lundi !!