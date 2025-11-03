À seulement 18 ans, Noa Essengue va faire ses premières armes loin des projecteurs. Les Bulls ont officialisé son affectation chez les Windy City Bulls, leur équipe affiliée en G League. Une étape logique pour un rookie encore en apprentissage, et un pari sur la patience côté Chicago.

On en parlait la semaine dernière, les rookies français se font petit à petit assigner en G League par leurs franchises, à l’approche du début de saison de celle-ci (7 novembre). Pas de panique, Chicago ne range pas son rookie au placard. Drafté en 12ᵉ position l’été dernier, Noa Essengue va simplement aller muscler son jeu dans l’antichambre de la grande Ligue, direction la G League. L’annonce est tombée juste avant la rencontre face aux New York Knicks hier soir : le Français – plus jeune joueur NBA cette saison – rejoindra les Windy City Bulls pour engranger du temps de jeu et de la confiance. Un passage prévu depuis longtemps selon Billy Donovan, qui parlait déjà de « développement progressif » au moment de la draft.

Roster Update: We have assigned Noa Essengue to the @WindyCityBulls. pic.twitter.com/FVOzYx4nYu

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 2, 2025

Pour Essengue, le plan est clair : accumuler des minutes, apprendre le tempo NBA sans brûler les étapes, et se frotter à des intérieurs expérimentés dans un cadre plus formatif. À 18 ans, l’ancien d’Ulm reste un diamant brut : énergie, taille, envergure, instincts défensifs, mais un jeu encore en construction. Chicago préfère donc lui offrir du concret plutôt qu’un siège de spectateur.

Dans un effectif où le frontcourt est déjà bien rempli, inutile de forcer son intégration. Les Bulls veulent voir leur jeune poussin éclore tranquillement, avant d’espérer l’appeler en renfort plus tard dans la saison. À Windy City, il aura la liberté d’essayer, d’échouer, et de progresser. Et si tout se passe bien, le United Center n’attendra pas longtemps pour découvrir la nouvelle promesse tricolore.