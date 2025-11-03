Évoluant au Frost Bank Center depuis 2002, les Spurs de Victor Wembanyama envisagent fortement de déménager dans une nouvelle salle située dans le centre de San Antonio. Mais avant ça, le projet doit être validé par les électeurs qui résident dans le comté de Bexar (Texas). Le vote est prévu ce mardi 4 novembre.

Il y a une semaine, avant le premier match des Spurs à domicile cette saison, le président de la franchise texane Peter J. Holt s’est adressé aux fans de San Antonio pour leur faire passer un message :

« Nous avons une belle opportunité sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous avons l’opportunité de construire une nouvelle salle dans le centre. Cette nouvelle salle n’aidera pas seulement les Spurs, mais rendra la ville de San Antonio encore plus incroyable qu’elle ne l’est déjà. S’il vous plaît, votez « oui » pour les propositions A et B. GO SPURS GO ! »

Ce mardi 4 novembre, c’est Election Day à San Antonio et dans le comté de Bexar.

Les électeurs vont pouvoir s’exprimer sur deux propositions impliquant l’actuelle salle des Spurs (le Frost Bank Center, loué par les Spurs jusqu’en 2032) et surtout la construction d’une nouvelle salle, qui s’inscrit dans un projet global intitulé « Project Marvel » qui vise à dynamiser le centre de la ville.

Proposition A : augmentation de la taxe d’occupation hôtelière (de 1,75% à 2% sur le prix d’une nuit d’hôtel) + utilisation de la taxe sur les locations de voiture (5%) pour financer la rénovation du Frost Bank Center, du Freeman Coliseum et du Stock Show & Rodeo (à hauteur de 198 millions de dollars).

augmentation de la taxe d’occupation hôtelière (de 1,75% à 2% sur le prix d’une nuit d’hôtel) + utilisation de la taxe sur les locations de voiture (5%) pour financer la rénovation du Frost Bank Center, du Freeman Coliseum et du Stock Show & Rodeo (à hauteur de 198 millions de dollars). Proposition B : augmentation de la taxe d’occupation hôtelière (de 1,75% à 2%) + utilisation de la taxe sur les locations de voiture (5%) pour financer une partie de la construction de la nouvelle salle (à hauteur de 311 millions de dollars).

Les électeurs peuvent voter « oui » ou « non » aux deux propositions. En effet, nous ne sommes pas sur deux propositions qui vont à l’encontre l’une de l’autre, mais complémentaires.

Les Spurs espèrent recevoir la validation pour construire une nouvelle salle et ainsi quitter l’East Side de la ville pour rejoindre Downtown, mais l’objectif de la Proposition A est d’éviter un abandon du quartier où est actuellement situé le Frost Bank Center. Si les Spurs sont évidemment l’une des raisons qui font que les fans locaux se rassemblent dans l’East Side les soirs de match, c’est aussi l’endroit où se déroulent les traditionnels rodéos chaque année.

Ici, on va surtout s’intéresser à la Proposition B, qui concerne la construction d’une nouvelle salle dans le centre San Antonio.

Estimé à 1,3 milliard de dollars, le coût de construction de la nouvelle salle des Spurs est basé sur le Business Plan suivant :

311 millions de dollars via l’augmentation des taxes (voir la Proposition B) ;

via l’augmentation des taxes (voir la Proposition B) ; 489 millions de dollars investis par la ville de San Antonio (une grande partie de cette somme viendrait des Spurs, via la location de la nouvelle salle) ;

investis par la ville de San Antonio (une grande partie de cette somme viendrait des Spurs, via la location de la nouvelle salle) ; 500 millions de dollars investis par les Spurs.

Ce qui va se jouer ce mardi 4 novembre, c’est l’investissement des 311 millions de billets verts, validé ou pas par les électeurs du comté de Bexar.

Le principal argument avancé par les Spurs et ceux qui sont en faveur de la construction d’une nouvelle salle, c’est le suivant : « ce n’est pas vous, les électeurs du comté de Bexa, qui allez payer suite à la hausse des taxes. Ces dernières concernent l’hôtellerie et la location de voitures, ce qui touche avant tout les visiteurs et touristes ».

L’autre argument avancé pour expliquer l’utilisation de l’argent public dans un tel projet, c’est que San Antonio est le 27e marché en NBA et que les Spurs / leurs propriétaires ne peuvent pas assumer l’intégralité des coûts de construction.

Enfin, il y a l’argument du retour sur investissement, la nouvelle salle devant booster le développement du centre-ville pour générer jusqu’à 1,4 milliard de dollars. Alors que les Spurs ont d’énormes espoirs sportifs avec l’ascension du phénomène Victor Wembanyama, ceux-là doivent s’accompagner d’une salle à la hauteur des ambitions de la franchise.

« Bien sûr, en tant que joueur, en tant que membre de l’équipe, j’adorerais avoir une nouvelle salle, mais je sais que le sujet est plus complexe que cela. » – Victor Wembanyama

Les contre-arguments avancés par plusieurs groupes d’opposition ?

On ne doit pas utiliser autant d’argent public pour une utilisation privée ;

L’argent public devrait être utilisé pour d’autres priorités : amélioration des routes / trottoirs, projets environnementaux, création d’espaces culturels… ;

Cela va augmenter les prix au centre-ville, obligeant certaines communautés aux revenus limités à aller voir ailleurs.

Il y a déjà 3 arènes à San Antonio (Frost Bank Center, Alamodome, Freeman Coliseum), c’est largement suffisant.

« C’est un chèque pour les milliardaires, avec notre argent » a même déclaré l’un des leaders du groupe d’opposition Cops/Metro.

D’après les estimations de vote, la bataille est serrée entre ceux qui espèrent une nouvelle salle dans Downtown San Antonio (40% des votants), et ceux qui sont contre le projet (46%). La Proposition A (44% pour, 41% contre) semble aujourd’hui avoir plus de chances d’aboutir que la Proposition B, mais le suspense est total avant le vote de ce mardi. Dans un scénario où le « non » l’emporte à la Proposition B, les Spurs devront trouver un autre moyen de financer le projet. Ou alors l’abandonner…

La construction d’une nouvelle salle permettrait aux Spurs d’entrer dans une nouvelle dimension, sportivement comme économiquement. Si le projet tombe définitivement à l’eau ? Comme souvent dans ce genre de cas, cela provoquerait automatiquement des rumeurs de déménagement de la franchise (coucou Austin ?).

Celles-ci existent d’ailleurs déjà, mais les dirigeants des Spurs assurent que l’équipe restera à San Antonio, peu importe le résultat du 4 novembre.

Sources : KSAT12, The Associated Press