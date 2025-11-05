8 victoires en 8 matchs pour le Thunder, jusqu’où peut-il monter ?

S’imposant en champion à Los Angeles cette nuit, le Thunder a remporté huit victoires sur ses huit premiers matchs cette saison. Et au vu du calendrier, cette série pourrait durer. Jusqu’à réaliser l’un des meilleurs débuts de saison de l’histoire NBA ?

La question se pose, tellement Oklahoma City déroule en ce moment : meilleure défense NBA, meilleure différence de points, toujours invaincu en huit matchs, tout ça sans même être au complet (Jalen Williams OUT notamment).

Très clairement, sur ce début de saison, il y a le Thunder d’un côté et le reste de la Ligue de l’autre.

Certes, on est encore loin des 24 victoires en 24 matchs de Golden State pour démarrer la saison 2015-16. Mais le Thunder – qui dégage la même impression de facilité et de domination – pourrait bien s’en approcher quand on jette un œil au calendrier.

Les 16 prochains matchs du Thunder

@ Blazers

@ Kings

@ Grizzlies

vs Warriors

vs Lakers

@ Hornets

@ Pelicans

vs Kings

@ Jazz

vs Blazers

vs Wolves

vs Suns

@ Blazers

@ Warriors

vs Mavs

@ Jazz

Dans le lot, seulement un back-to-back (Warriors + Lakers à la maison).

Les meilleurs débuts de saison de l’histoire

Les meilleurs débuts de saison de l’histoire de la NBA :

🔸Warriors 2015-16 : 24-0

🔸Cavs 2024-25 : 15-0

🔸Rockets 1993-94 : 15-0

🔸Capitols 1948-49 : 15-0

🔸Mavs 2002-03 : 14-0

🔸Celtics 1957-58 : 14-0

🔸Bulls 1996-97 : 12-0

🔸Sonics 1982-83 : 12-0

Alors, jusqu’où peut monter ce Thunder terrifiant ?