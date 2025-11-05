Le Thunder gère les Clippers : ça fait 8-0, meilleur démarrage de l’ère OKC !

Le Thunder vient de réaliser une performance aussi impressionnante que déconcertante face aux Clippers (107-126). Un succès qui permet à la franchise de signer son meilleur début de saison depuis son déménagement de Seattle à Oklahoma City… et qui laisse, de part sa physionomie, une sensation réelle d’invincibilité de l’équipe.

Qu’on soit clair : le score du match ne laisse pas deviner toutes les forces envoyées par les Clippers pour tenter d’arracher la victoire. Pendant trois quart-temps, les Voiliers ont lutté avec toutes les forces à leur disposition et réussi a faire déjouer le Thunder en mettant les défenseurs en difficulté niveau fautes.

🚨 LE THUNDER EST À 8-0, MEILLEUR DÉMARRAGE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCHISE ! 🔥

Une victoire juste impressionnante et presque décourageante de maîtrise face à des Clippers qui ont tout donné… (107-126)

Franchement, cette équipe fait vraiment flipper. pic.twitter.com/lc5xn0rOP4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2025

James Harden a réalisé un début de match absolument sensationnel avec 12 points d’affilée, histoire de lancer sa bande et de montrer que rien ne sera facile. Les Clippers ont des prétentions, et même si Kawhi Leonard est absent (repos), ils veulent montrer au champion en titre qu’il faudra compter sur eux tout au long de la saison.

Seulement, et en donnant une impression de maîtrise juste décourageante, le Thunder a encaissé pendant les trois quarts du match en restant au niveau en termes de score. Et quand il a fallu accélérer, passer le run qui met K.O., OKC s’est exécuté avec un sang froid… on aurait vraiment dit une bande de tueurs à gage avec vingt ans d’expérience dans le domaine.

Those fourth quarter 3s 🎯 pic.twitter.com/0aHz8kYPEz

— OKC THUNDER (@okcthunder) November 5, 2025

La défense, l’attaque : la densité énorme du banc ne fait jamais chuter la qualité de basket sur le terrain. C’est proprement impressionnant. Cette sensation de maîtrise aussi poussée, même si dans un style bien moins spectaculaire, nous fait forcément penser aux Warriors de 2015-16. Ils ont toujours les ressources pour se sortir d’une situation difficile.

OKC est donc à 8-0, et si le chemin est encore énorme pour rejoindre le 24-0 de Golden State, meilleur début de saison de l’histoire, rien ne semble aujourd’hui inatteignable pour ce groupe si soudé et si solide en termes de niveau.