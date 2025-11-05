TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Warriors toujours invaincus à domicile

Le 05 nov. 2025 à 08:37 par Nicolas Vrignaud

Stephen Curry Warriors 29 mars 2025
Source : NBA League Pass

Deux chocs et des matchs plutôt classiques pour une soirée de saison régulière… on fait le point, parce qu’il y a pas mal de choses à dire, notamment du côté des Bulls et du Thunder. Envoyez le résumé NBA de la nuit !

Les résultats NBA de la nuit :

  • Raptors – Bucks : 128-100 (stats)
  • Hawks – Magic : 127-112 (stats)
  • Bulls – Sixers : 113-111 (stats)
  • Pelicans – Hornets : 116-112 (stats)
  • Warriors – Suns : 118-107 (stats)
  • Clippers – Thunder : 107-126 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

NIKOLA VUCEVIC CALLS GAME 🔥🤯 pic.twitter.com/RdLJRZp0xs

— Bulls on CHSN (@CHSN_Bulls) November 5, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Cavaliers – Sixers
  • 1h : Pistons – Jazz
  • 1h : Pacers – Nets
  • 1h30 : Celtics – Wizards
  • 1h30 : Knicks – Wolves
  • 2h : Grizzlies – Rockets
  • 2h30 : Mavericks – Pelicans
  • 3h : Nuggets – Heat
  • 4h : Lakers – Spurs
  • 4h : Blazers – Thunder
  • 4h : Kings – Warrions
