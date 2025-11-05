Résumé NBA de la nuit : les Warriors toujours invaincus à domicile
Le 05 nov. 2025 à 08:37 par Nicolas Vrignaud
Deux chocs et des matchs plutôt classiques pour une soirée de saison régulière… on fait le point, parce qu’il y a pas mal de choses à dire, notamment du côté des Bulls et du Thunder. Envoyez le résumé NBA de la nuit !
Les résultats NBA de la nuit :
- Raptors – Bucks : 128-100 (stats)
- Hawks – Magic : 127-112 (stats)
- Bulls – Sixers : 113-111 (stats)
- Pelicans – Hornets : 116-112 (stats)
- Warriors – Suns : 118-107 (stats)
- Clippers – Thunder : 107-126 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Giannis a beau avoir réussi une action à 1 contre 4, il n’a pas pu empêcher la (grosse) déroute des Bucks à Toronto. 28 points dans la tronche, on appelle ça une branlée ici.
- Zaccharie Risacher à 21 points dont 16 en première mi-temps, et voilà les Hawks vainqueurs face à un Magic toujours aussi inconstant.
- Les Bulls signent le match de la nuit, et on ne s’éternise pas dessus car un papier sublime sur le sujet est disponible ici.
- Les Pelicans ont gagné un match, et ça c’est beau !
- Les Warriors se font (un peu) peur face aux Suns d’un Devin Booker à 38 points mais conservent malgré tout leur invincibilité à domicile. Il faut gagner à l’extérieur désormais !
- Thunder rime avec frayeur, et comment ne pas avoir peur de cette équipe qui a mis les Clippers au tapis en moins de cinq minutes dans le 4e quart-temps, malgré un match remarquable de Los Angeles…
Le highlight de la nuit :
NIKOLA VUCEVIC CALLS GAME 🔥🤯 pic.twitter.com/RdLJRZp0xs
— Bulls on CHSN (@CHSN_Bulls) November 5, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Sixers
- 1h : Pistons – Jazz
- 1h : Pacers – Nets
- 1h30 : Celtics – Wizards
- 1h30 : Knicks – Wolves
- 2h : Grizzlies – Rockets
- 2h30 : Mavericks – Pelicans
- 3h : Nuggets – Heat
- 4h : Lakers – Spurs
- 4h : Blazers – Thunder
- 4h : Kings – Warrions
