Le choc de la Conférence Est a tenu toutes ses promesses. Les Chicago Bulls sont revenus de 24 points de retard pour s’imposer face aux Sixers (113-111). Une deuxième mi-temps dans les étoiles pour Josh Giddey et les siens. Sixième victoire en sept matchs, avec la manière, c’est complètement fou.

Pendant douze minutes, il n’y a pas eu de match. Les Philadelphia Sixers portés par un immense Tyrese Maxey ont mis en valeur tous les défauts des Chicago Bulls et notamment l’incapacité à défendre les tirs à 3-points dans les corners. 45 points marqués en un quart-temps, c’est beaucoup et les hommes de Nick Nurse ne se sont pas arrêtés-là puisqu’ils ont réussi à engranger jusqu’à 24 points d’avance dans le second acte. La logique aurait voulu que le choc tant attendu accouche d’un blowout foireux et qu’au réveil, les fans de NBA pensent : « ah, c’est bon, le conte de fée est déjà terminé. »

Mais rien n’est logique dans ce début de saison des Taureaux, la preuve Patrick Williams est agressif (oui c’est gratuit). Au retour des vestiaires, la défense orchestrée par Isaac Okoro a complètement changé de visage. Beaucoup de pertes de balles provoquées, un Joel Embiid glissé dans la poche de Nikola Vucevic et comme par magie, en transition, les pensionnaires du United se régalent et retrouvent de l’adresse.

LES BULLS L’ONT FAIT ! 🐂

Un comeback de 24 points, le plus gros de la franchise depuis 5 saisons. 😍

Une 2e mi-temps de rêve qui confirme que les hommes de Billy Donovan sont à prendre au sérieux.

Josh Giddey est énorme, Niko Vucevic est clutch, ils sont leaders de l’Est. 👏 pic.twitter.com/SUedC6kZ09

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) November 5, 2025

Josh Giddey n’était pas mal rentré dans son match, mais est enfin rejoint par ses autres coéquipiers – un temps – puisque le match avançant, l’Australien monte encore un petit peu plus en puissance. Son début de saison est génial, mais cette deuxième mi-temps est la cerise sur le gâteau, la meilleure définition du joueur qu’il est en train de devenir. Un gestionnaire idéal, un moteur hors du commun, un driveur physique et sous-estimé, un défenseur plus que correct et un shooteur qui s’améliore soir après soir. En somme, un joueur de niveau All-Star. 29 points, 15 rebonds, 12 passes décisives et 1 interception à 10/19 au tir, c’est de la très grosse performance.

🔴 Le début de saison de Josh Giddey… encore une perf’ de colosse face aux Sixers 🔥

🔹29 POINTS

🔹15 REBONDS

🔹12 PASSES

🔹2 interceptions

🔹1 steal

Et surtout : PREMIER (!) joueur des Bulls depuis Michael Jordan a enchaîner deux TD de suite ! 🥵 pic.twitter.com/liiCt0HhcH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2025

Alors forcément, dans son sillage Chicago recolle. Mais les derniers points d’écart sont durs à effacer… enfin, avant les cinq dernières minutes, théâtre de rêve pour Matas Buzelis et sa bande. Une masterclass défensive rare avec un constat bien simple : les Sixers n’ont plus mis un seul petit point, pétrifiés par l’agressivité de leurs adversaire. À 14 secondes de la fin, les Bulls contiennent Tyrese Maxey et s’offrent le ballon de la gagne. Josh Giddey drive et ressort pour Nikola Vucevic qui ne tremble pas. Victoire folle, les Bulls sont seuls leaders de la Conférence Est.

The @NikolaVucevic finisher that completed a 24-point comeback and won the game in the final seconds for the Bulls. Wow. pic.twitter.com/04OlqZazEH

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 5, 2025

???

C’est “Louvre tier” en termes de braquage ça 😱🫣 pic.twitter.com/c7DLdvhBNe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2025

Il faut vous dire la vérité. Cet article est écrit par un fan des Bulls qui a essayé de rester plus ou moins professionnel jusque-là, malheureusement, il n’y arrive plus et oui il parle de lui-même à la troisième personne.

10 ans. 10 ans que, venu du tennis, un Noah dans un effectif NBA a changé ma destinée. J’ai du choisir ma franchise de coeur rapidement, alors je me suis rattaché au fils de Yannick, sur le départ trois mois plus tard pour les New York Knicks. Une décision que je ne pourrais jamais changer, mais que j’avoue avoir déjà regretté.

Car en une décennie, j’ai vu deux séries de Playoffs de mon équipe. Un trio Rondo-Wade-Butler buter sur les Celtics. Et une équipe qui a brillé trois mois en 2021-22 avant de collectionner les blessures. Pour résumer, en une décennie, j’ai sacrifié un nombre invraisemblable de nuits pour voir des défaites de mes Taureaux.

Et cette nuit, ce match face à Philadelphie, ne cicatrisera pas toutes ces blessures, mais est le meilleur pansement dont je pouvais rêver. Cette deuxième mi-temps face aux Sixers est, facilement, dans le Top 3 de mes plus beaux moments de fans. Ça doit paraître ridicule pour beaucoup, qui ont vu leurs équipes tutoyer les sommets de la NBA, ici on ne parle que d’un match de tout début de régulière, sans réel enjeu.

Après le tweet à peu près professionnel, voici celui du fan….

Sheidbeidbeisjrjdkdbdb 😭

Une des mi-temps le plus kiffantes en 10 ans. J’avais oublié la sensation de supporter une équipe plaisante.

C’est super, je vous le recommande.

❤️❤️❤️ https://t.co/68z6xKZsXp

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) November 5, 2025

Oui, mais ! Pendant 24 minutes, j’ai vu ce que je n’avais pas vu depuis des années. Un groupe solidaire, qui même largement mené n’a jamais paru découragé. Un groupe qui s’est partagé le ballon, qui a joué vite avec enthousiasme, a su défendre le plomb au meilleur moment. Cette nuit j’ai vu un effectif dont je suis fier, se jeter sur les ballons, tout donner à chaque possession, j’avais oublié cette sensation et la retrouver (voir la trouver tout court) m’a rendu infiniment heureux.

Alors je ne sais pas ce que ce début de saison dit de la suite. D’accord les adversaires shootent mal et la deuxième mi-temps des Sixers n’est pas bonne. D’accord l’équipe a de nombreuses failles qui seront exploitées certains soirs. Mais les Bulls ont montré qu’ils avaient un coeur, un collectif, une fougue, qui ne seront pas si simple à surpasser. Surtout, Ayo Dosunmu, meilleur défenseur de l’équipe et sixième homme sous estimé n’a pas joué les deux dernières rencontres et Coby White, dans la conversation du MIP les deux dernières années (?) n’a pas commencé sa saison. Josh Giddey est immense, mais ce n’est pas fou de penser que le meneur à l’afro est le meilleur joueur de Chicago. Alors, oui la logique reste de penser que les Bulls vont se calmer et rentrer dans le rang… mais rien n’est logique chez les Taureaux. Au vu des éléments cités, pourquoi la suite ne pourrait-elle pas tout simplement être positive ? Je n’ai pas de réponse, pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr c’est que pour la deuxième fois seulement en 10 ans, cette suite, j’ai vraiment hâte de la suivre.