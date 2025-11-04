Six matchs au programme ce soir en NBA dont un choc de la Conférence Est entre les Chicago Bulls (5-1) et les Philadelphia 76ers (5-1). Oui, vous avez bien lu. En fin de soirée, le Thunder se déplace chez les Clippers.

Le Programme NBA du soir :

1h30 : Raptors – Bucks

2h : Hawks – Magic

2h : Bulls – Sixers

2h : Pelicans – Hornets

4h : Warriors – Suns

5h : Clippers – Thunder

Le match à ne pas rater : Bulls – Sixers

C’est une phrase qu’il fallait pouvoir prononcer sans bégayer il y a encore quelques semaines, mais le match à ne pas manquer ce soir sera un Bulls – Sixers et spoiler : ce sera fun !

Les Sixers, qui retrouvent Jared McCain, de retour de sa blessure au pouce. Emmenés par un Tyrese Maxey en feu et un VJ Edgecombe qui joue le parfait complément sur le backourt, Philly va tenter de prendre le contrôle de la Conférence Est.

Du côté de l’Illinois, les Bulls sont sur une bonne dynamique, malgré leur premier revers de la saison face aux New York Knicks. Les Taureaux sont en forme, emmenés par un Josh Giddey en quasi triple-double de moyenne (22,2 points, 9,2 rebonds et 8,7 passes).

Le reste du programme :

Le Thunder va tenter de poursuivre sa série d’invincibilité (7-0) face à des Clippers qui se cherchent encore et tâtonnent (3-3).

Les Français en lice :

Duel de Français entre Noah Penda (Magic) et Zaccharie Risacher (Hawks).

Duel de Français entre Ousmane Dieng (Thunder) et Nicolas Batum (Clippers).

Moussa Diabaté (Hornets) affronte les Pelicans.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici