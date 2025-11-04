Les Philadelphia 76ers ont attaqué la saison sans trembler (5-1), avec un collectif bien huilé et un duo Tyrese Maxey – VJ Edgecombe de feu. Et alors que tout fonctionne déjà, Philadelphie s’apprête à récupérer une cartouche offensive de plus : Jared McCain, de retour sur les parquets pour la première fois depuis le 13 décembre 2024.

Philadelphie attendait ce moment comme on attend le bus un soir de pluie : longtemps, en regardant l’horizon, en espérant que ça finira par arriver.

Jared McCain est annoncé « probable » pour jouer face aux Bulls. Autrement dit : on commence à préparer le parquet, à vérifier que les filets sont bien accrochés et à ressortir le numéro 20 du placard.

Le gamin aux millions de vues sur TikTok n’est pas qu’un phénomène de réseaux : avant d’être stoppé par une grosse blessure (genou) la saison dernière, il avait déjà montré ce qui ressemble franchement à un vrai jeu NBA. Du shoot, du sang-froid, de la personnalité, bref une vraie tête de Rookie de l’Année.

Philadelphia 76ers guard Jared McCain will be probable to play tomorrow night against the Chicago Bulls, sources told ESPN.

McCain will be in line to make his season debut after suffering a torn ligament in his right thumb in September prior to the start of training camp.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) November 3, 2025

Pour rappel, McCain a été écarté depuis la fin de la présaison, touché au pouce droit (ligament collatéral ulnaire) lors d’un contact à l’entraînement, nécessitant du repos prolongé et une reprise progressive avec le staff médical. Rien d’anodin pour un arrière qui vit de son toucher, mais le timing du retour laisse entendre que la mobilité et la confiance sont revenues.

Philadelphie a déjà lancé sa saison avec sérieux : rythme offensif propre, hiérarchie claire, Maxey qui a pris le volant de l’équipe, VJ Edgecombe en copilote et Joel Embiid fait les emplettes. L’équipe n’a pas eu besoin de McCain pour gagner jusqu’ici, mais elle sait exactement où son profil se glisse : spacing supplémentaire et une menace extérieure capable de punir les aides sur Embiid.

Les fans de Philly ont sorti la tête de l’eau sur ce début de saison, ils pourraient presque commencer à retrouver le sourire.