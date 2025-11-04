Victor Wembanyama et les Spurs face au défi des prises à deux

Dimanche face aux Suns, Victor Wembanyama et son équipe ont connu leur premier accroc de la saison, le Français étant notamment muselé par les prises à deux. De quoi inspirer les futurs adversaires des Spurs ? Premier élément de réponse face aux Lakers demain.

« Je sais que nos prochains adversaires ont regardé ce match ce soir, et qu’ils en tireront certaines leçons. »

Pour la première fois de la saison, dimanche à Phoenix, une équipe a réussi à stopper Victor Wembanyama : 9 points seulement en 34 minutes, 6 pertes de balle pour 2 passes décisives, le tout à 4/14 au tir (1/5 à 3-points) avec 0 lancer-franc tenté. Une performance à des années-lumière du début de saison XXL de Victor, qui tournait à 30 points de moyenne sur les cinq premiers matchs.

Alors forcément, quand une défense trouve des solutions face à un problème qui paraissait insoluble, d’autres vont essayer de l’imiter pour avoir un résultat similaire. La NBA est une « copycat league » comme on dit dans le jargon, une ligue où certaines tendances peuvent se créer rapidement quand plusieurs équipes sont inspirées par « ce qui marche ».

Mais justement, qu’est-ce qui a fonctionné chez les Suns pour sortir autant Wemby de son match ? Réponse du principal concerné :

« Ils (les Suns) ont fait un super boulot avec leur schéma défensif. Ils savaient ce qu’on voulait faire, donc c’était dur pour nous. […] Ce n’était pas tant l’impact physique qui m’a gêné, c’est surtout qu’ils étaient prêts à me doubler. Ils me laissaient toucher le ballon, mais ils faisaient des prises à deux tout de suite. »

Victor Wembanyama vs Phoenix: 9 PTS, 4-14 FG, 1-5 3PT, 6 TO.

Face aux prises à deux et la grosse pression défensive des Suns, Victor Wembanyama n’a pas su trouver la solution, et les Spurs ont coulé. Désormais, c’est à eux de s’adapter. Car les Lakers et les prochains adversaires de San Antonio vont forcément le tester sur des situations similaires lors des matchs à venir.

Quels sont les ajustements potentiels ?

« Nous devons lui donner plus d’espace pour qu’il puisse voir d’où viennent les prises à deux » a déclaré Stephon Castle. « On doit s’assurer – quand un joueur est doublé – de pouvoir capitaliser dessus » a ajouté le coach Mitch Johnson.

Si les prises à deux peuvent limiter l’impact d’une star, elles ont le potentiel de multiplier l’impact des role players. Chaque attaque cherche le point faible de la défense adverse, justement pour provoquer une aide et ainsi créer des décalages. Le problème à Phoenix, c’est que les Spurs n’ont jamais réussi à répondre aux prises à deux des Suns sur Wembanyama. Ce n’était pas assez tranchant, pas assez fluide, et ça manquait cruellement de réussite au tir (10/41 à 3-points).

Pour Victor, l’une des clés sera de se montrer agressif plus vite – dès réception du ballon – pour limiter l’impact des prises à deux, et potentiellement se rapprocher du panier. C’est le premier vrai test pour Wembanyama cette saison, à lui de montrer qu’il est capable de résoudre les problèmes en moins de 72 heures.

Rendez-vous demain soir pour un Lakers – Spurs qui promet d’être très enrichissant sur le plan tactico-technique.