Conférence Est : plus ouverte que jamais ? Apéro TrashTalk

Après deux semaines de saison régulière, petit Apéro spécial Conférence Est ce mardi. Parce que oui, pendant que Wild Wild West se déchire déjà, il se passe aussi des choses de l’autre côté des États-Unis.

Le début de saison nous réserve quelques belles surprises, notamment dans la Conférence Est où les équipes qui jouent les premiers rôles ne sont pas celles que nous attendions, pendant que d’autres galèrent à se mettre en route. Cet Est est-il plus ouvert que jamais ? Et si oui, qui va le plus en profiter ? Allez, on en parle !!