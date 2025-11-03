Victor Wembanyama en grande difficulté face aux Suns : 9 points à 4/14 au tir

Rarement, depuis le début de sa carrière, Victor Wembanyma n’est passé autant à travers d’une rencontre. Face à d’excellents Phoenix Suns, le pivot des San Antonio Spurs n’a jamais réussi à se montrer (mis à part une courte séquence dans le 4e quart-temps et n’a compilé « que » 9 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 4 contres.

Première défaite de la saison des San Antonio Spurs ! Les Éperons se sont faits dominer de la tête et des épaules par d’excellents Phoenix Suns, patients et disciplinés. Un score final de 130 à 118 qui ne reflète pas complètement l’écart conséquent entre les deux équipes ce soir.

Patient et discipliné, deux adjectifs qu’on ne peut pas attribuer à Victor Wembanyama cette nuit. Le Français a réalisé un des plus mauvais matchs depuis longtemps. En début de rencontre, il a essayé d’impliquer ses coéquipiers, qui ne rentraient pas leurs tirs et jamais il n’a réussi à reprendre les clés du camion. Pire, il a presque disparu de l’attaque des siens avant une courte séquence dans le 4e quart-temps. Maladroit et très bien défendu, l’Alien a terminé la rencontre avec une ligne statistique qui ne lui ressemble pas : 9 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 4 contres à 4/14 au tir, 1/5 de loin et 6 pertes de balles.

Même en défense, le Français a parfois paru dépassé. Il faut dire que les Phoenix Suns étaient sur un petit nuage et semblaient toujours prendre le bon tir, faire le bon choix. Mais même lorsqu’il était opposé à un attaquant, en un contre, un, on l’a vu se faire avoir à plusieurs reprises. Nick Richards lui a, par exemple, mis trois tirs consécutifs sur la truffe dans le deuxième quart-temps.

Victor Wembanyama a prouvé, depuis le début de sa carrière, qu’il était excellent pour rebondir après un échec. Alors les Los Angeles Lakers sont prévenus, mercredi prochain, le pivot des San Antonio Spurs arrivera plus motivé que jamais !