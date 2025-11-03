Il restait trois équipes invaincues en NBA cette saison : les San Antonio Spurs, les Chicago Bulls et le Oklahoma City Thunder. Avec les défaites des deux premières nommées, il ne reste plus que la bande de Shai Gilgeous-Alexander au sommet de la Grande Ligue.

Les trois dernières équipes invaincues en NBA étaient sur le parquet cette nuit et ont connu des destins très différents. Deux défaites pour une victoire, celle du Oklahoma City Thunder, qui est donc la dernière franchise à ne pas avoir ouvert le compteur à désillusions cette saison.

Les hommes de Mark Daigneault affrontaient une très faible équipe des New Orleans Pelicans et n’en ont fait qu’une bouchée. Les champions en titre n’ont pas eu de baisse de forme en ce début de saison malgré l’absence de Jalen Williams ; ils ont remporté leurs sept premiers matchs.

🚨 Le Thunder est en 7-0 ! 🔥

Match d’intensité « practice de reprise » face à des Pelicans pas concernés du tout (137-106).

SGA colle 30 points, Isaiah Hartenstein finit à 2 passes du triple-double (14-14-8).

Next step : chez les Clippers, ça va être autre chose niveau basket…

Les Chicago Bulls n’ont pas démérité. Face aux New York Knicks, ils n’ont pas livré un mauvais match, mais l’adresse des coéquipiers de Jalen Brunson a fait la différence. Il n’est pas simple de gagner au Madison Square Garden en 2025.

La défaite n'est pas inquiétante pour Chicago imo. 🙌

Tous les titulaires ont inscit 14 points ou +, l’axe Giddey – Vucevic a continué de briller, confirmations de Patrick Williams et Jalen Smith…

Les éléments qui ont fait le succès du début de saison sont toujours bien là.… https://t.co/uW1PhkA6dn

Enfin, les San Antonio Spurs sont, eux, complètement passés à côté de leur match face aux Phoenix Suns, Victor Wembanyama le premier. Une première défaite – cette saison -méritée et qui devrait forcer le groupe à se remotiver avant la rencontre de ce mercredi face aux Los Angeles Lakers.

Score final : Suns 130 – 108 Spurs

Première défaite de la saison pour les hommes de Mitch Johnson qui sont passés à côté.

Très belle performance de Phoenix en revanche. Intelligents et collectifs, ils n’ont jamais tremblé.

28 points et 13 passes à 10/15 pour Devin Booker ! 👏

Jusqu’à quand le Thunder parviendra-t-il à conserver son invincibilité ?