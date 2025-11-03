La nuit de Français en NBA : nuit difficile pour le contingent

Cette nuit en NBA, seul Moussa Diabaté côté français. Victor Wembanyama est passé à côté tandis que Guerschon Yabusele, Tidjane Salaün et Ousmane Dieng se battent pour garder une petite place dans la rotation.

Les résultats NBA de la nuit :

Thunder – Pelicans : 137-106 (stats)

– Pelicans : 137-106 (stats) Hornets – Jazz : 126-103 (stats)

– Jazz : 126-103 (stats) Nets – Sixers : 105-129 (stats)

: 105-129 (stats) Cavaliers – Hawks : 117-109 (stats)

– Hawks : 117-109 (stats) Raptors – Grizzlies : 117-104 (stats)

– Grizzlies : 117-104 (stats) Knicks – Bulls : 128-116 (stats)

– Bulls : 128-116 (stats) Suns – Spurs : 130-118 (stats)

– Spurs : 130-118 (stats) Lakers – Heat : 130-120 (stats)

Ousmane Dieng

Même dans un énorme blow-out, Mark Daigneault ne semble pas lui faire extrêmement confiance. Seulement 6 minutes face aux Pelicans, le temps de réussir 3 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre à 1/1 au tir.

Moussa Diabaté

Magnifique performance de Moussa Diabaté. Le pivot a su profiter des errances de la raquette du Utah Jazz pour s’illustrer malgré « seulement » 22 minutes sur les parquets. Un bon gros double-double, 17 points (7/9 au tir) et 12 rebonds accompagnés d’un contre à 7/9 au tir… ça fait du bien.

Tidjane Salaün

Trois minutes et rien à signaler sur la ligne de stats, ça fait moins de bien.

Zaccharie Risacher

Depuis sa blessure lors du premier match de la saison, l’ailier des Atlanta Hawks a du mal à retrouver son agressivité. Cette nuit, contre les Cavaliers, il a livré une performance propre, mais pas très impactante. 8 points, 2 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions à 4/8 au tir en 24 minutes.

Guerschon Yabusele

Le Dancing Bear est en train de perdre du terrain dans la rotation des New York Knicks. Seulement deux minutes face aux Chicago Bulls pour 1 rebond.

Mohamed Diawara

Une entrée pour la forme à 30 secondes de la fin du match.

Pacôme Dadiet

Idem.

Victor Wembanyama

Pire match de sa saison. Le Français n’est jamais vraiment rentré dans sa partie face aux Suns et a même été parfois dépassé défensivement. Une performance à oublier. 9 points, 9 rebonds, 4 contres, 2 passes et 1 interception à 4/14 au tir et avec 6 pertes de balles.

