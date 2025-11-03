Une des valeurs sûres du basket-ball français ces deux dernières saisons s’appelle Moussa Diabaté. Cette nuit, face au Utah Jazz, le pivot des Charlotte Hornets s’est illustré avec 17 points, 12 rebonds et 1 contre en « seulement » 22 minutes sur le parquet.

Le Utah Jazz est peut-être la moins bonne équipe de NBA cette saison. Lors de la première mi-temps (perdue 71 à 48), les joueurs de l’équipe ne s’appelant pas Lauri Markkanen n’ont mis que 25 points. Un match à sens unique s’est alors vite dessiné, l’occasion pour des joueurs du banc des Frelons de se montrer.

Comme souvent avec ce genre d’opportunités, Moussa Diabaté ne s’est pas fait prier. Le Français remplace Ryan Kalkbrenner depuis le début de saison, mais il est bien l’intérieur le plus remuant de l’effectif. En 22 minutes sur le parquet, il a compilé 17 points, 12 rebonds (dont 6 offensifs) et 1 contre à 7/9 au tir.

Nouvelle très belle performance de Moussa Diabaté, dans la victoire face au Jazz :

🔹17 points

🔹12 rebonds (dont 6 offensifs)

🔹1 contre

🔹7/9 au tir

Le tout en 22 minutes… 👏 pic.twitter.com/R9RgDUI5ym

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2025

Son activité a fait très mal à une défense du Jazz amorphe. Sa connexion avec Collin Sexton, depuis le début de saison, est évidente et l’absence de LaMelo Ball l’a encore plus mise en valeur.

Prochain match des Charlotte Hornets et de Moussa Diabaté ce mardi face aux New Orleans Pelicans. Un nouveau double-double en vue ?