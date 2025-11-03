Les Knicks infligent aux Bulls leur première défaite de la saison (128-116)

Les Knicks tiennent leur revanche. Deux jours après leur défaite au United Center, les hommes de Mike Brown se sont montrés bien trop forts, à domicile, pour les Chicago Bulls (128-116). La première défaite de la saison des Taureaux.

Les Chicago Bulls réalisent un très beau début de saison. Un collectif fort, un leader impressionnant en Josh Giddey, des belles performances de joueurs – auparavant – en perte de vitesse, un banc de touche en pleine forme, mais aussi une forte maladresse des adversaires.

Sur les cinq premiers matchs, les équipes opposées aux hommes de Billy Donovan ne tournaient qu’à 30% de loin. Mais ce soir les New York Knicks ont rééquilibré la balance. Les joueurs de la Grosse Pomme ont eu l’impression de balancer des cailloux dans l’océan tout au long de la soirée. Un magnifique 20/42 à 3-points qui a écoeuré les Bulls. En prime, un parfait 22/22 sur la ligne des lancers-francs.

Score final : Knicks 128-116 Bulls

🟠 31 points pour Jalen Brunson

🟠 20-15-5 pour Karl-Anthony Towns

🟠 Bel impact de Hart en sortie de banc

🟠 20/42 à 3-points et 22/22 aux lancers

Le genre de soirées où New York est difficilement prenable ! pic.twitter.com/YHmP8zCVgc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2025

Jalen Brunson a montré l’exemple en inscrivant 19 points dans le premier quart-temps (31 au total). Il a été bien suppléé par un excellent Jordan Clarkson ce soir, avant que Josh Hart, notamment, ne réalise un superbe troisième quart-temps, décisif pour faire la différence entre les deux équipes. Menés 105 à 89 avant les 12 dernières minutes, Nikola Vucevic et les siens n’ont pas réussi à retourner la situation pour sauver leur série de victoires.

Josh Giddey a pourtant, encore une fois, montré ses progrès avec un très beau triple-double (23 points, 12 passes décisives et 12 rebonds). Mais sans Ayo Dosunmu et face à une telle adresse, il n’y avait rien à faire.

La défaite n’est pas inquiétante pour Chicago imo. 🙌

Tous les titulaires ont inscit 14 points ou +, l’axe Giddey – Vucevic a continué de briller, confirmations de Patrick Williams et Jalen Smith…

Les éléments qui ont fait le succès du début de saison sont toujours bien là.… https://t.co/uW1PhkA6dn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2025

New York tentera de confirmer cette belle victoire dès demain face aux Washington Wizards.