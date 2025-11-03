Le Thunder écrase les Pelicans en marchant et reste invaincu, ça fait 7-0 ! (137-106)

Au Paycom Center d’Oklahoma City, le Thunder a écrasé les Pelicans dans un match qui n’en a jamais vraiment été un. OKC a roulé sur son adversaire sans jamais vraiment forcer son basket. Le champion en titre préserve son invincibilité en saison régulière (7-0).

Il n’a fallu que quelques minutes pour qu’on comprenne vraiment à quel point cette rencontre allait être à sens unique. Un Thunder concerné qui défend proprement et attaque avec sérieux et intensité. Une équipe forte qui fait son job sans se démener, quoi. Et de l’autre, les Pelicans. Une bouillie de basket sauvée par les flashs du rookie Jeremiah Fears en début de match puis par Herb Jones avant la mi-temps.

En l’absence de Jalen Williams (poignet), Luguentz Dort (malade) et Chet Holmgren (dos), OKC n’a pas forcé son talent mais quand même réussi à largement faire déjouer l’adversaire. Quand ce n’était pas Jordan Poole qui sabordait lui-même les siens avec des choix offensifs particulièrement douteux.

Zion Williamson a mis du temps pour se mettre dans le match mais a réussi à – un peu – tirer son épingle du jeu à compter du troisième quart-temps. Louable mais bien dommage, car l’écart au tableau d’affichage est déjà bien trop élevé pour que cela ait quelconque importance dans le scénario du match. Côté Pelicans, on retiendra la belle prestation individuelle de Jeremiah Fears (). Et celle de Jordan Poole, parce que dire qu’il a été à chier est peut-être lui faire honneur.

À noter que les absences et le scénario vite emballé du match ont permis à Ousmane Dieng de jouir d’un peu de temps de jeu au fil du match. Plus discret qu’à son habitude depuis le début de saison, le belge Ajay Mitchell s’est contenté de 10 points, 8 passes et 5 rebonds à 2/8 au tir. Isaiah Hartenstein s’est régalé avec une belle grosse soirée à 14 points, 14 rebonds et 8 passes.

Si le Thunder enchaîne un 7e succès de suite et conserve son compteur de défaites à zéro cette saison, c’est tout l’inverse pour les Pelicans qui sont à 0-6. Et franchement, on ne voit pas comment, à la lueur de la prestation proposée ce soir, ils pourraient bien gagner un match avec un tel niveau d’investissement. La saison risque d’être (très) longue dans le Bayou.

