Programme NBA : le Thunder joue à 21h30, Victor Wembanyama est à Phoenix à 2h

Les champions en titre à 21h30 en prime time pour nous autres européens, puis Victor Wembanyama éduquant les Suns à 2h du matin pour les fans les plus déterminés. Sans oublier les Bulls à New York, et les Lakers à domicile face au Heat. Allez, envoyez le programme NBA !

Le programme NBA du soir :

21h30 : Thunder – Pelicans

0h : Nets – Sixers

0h : Hornets – Jazz

0h : Cavaliers – Hawks

0h : Raptors – Grizzlies

1h : Knicks – Bulls

2h : Suns – Spurs

3h30 : Lakers – Heat

Les matchs à ne pas rater : Thunder – Pelicans et Suns – Spurs

Forcément, quand les champions en titre jouent leur premier match à heure européenne de la saison, c’est un must watch. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Ajay Mitchell en tenue, pour déplumer des Pelicans qui n’ont sans doute pas demandé à se faire afficher de la sorte devant tout un continent. On va se régaler, ne serait-ce que pour le moment où Zion Williamson va se vénère et se servir de Chet Holmgren comme marche-pied vers le cercle.

Un peu plus au sud, dans l’Arizona, les Suns reçoivent les Spurs à 2h. L’idée des Éperons est de poursuivre leur début de saison canon, et préserver leur invincibilité. Dans cet esprit, il faudra encore un grand Victor Wembanyama pour montrer à Khaman Maluach ce qu’est un top intérieur en NBA. Attention à Devin Booker, ça peut aussi vite monter dans les tours quand ça s’énerve. Ça promet quoi qu’il arrive d’être un beau match !

Mais aussi :

Les Knicks veulent prendre leur revanche sur les Bulls et leur infliger leur première défaite de la saison, dans un Madison Square Garden qui sera bouillant.

Les Cavaliers reçoivent les Hawks, dans un duel qui pourrait être une grosse bataille de l’Est d’ici quelques mois.

Hornets contre Jazz, tout le monde s’en branle (sauf pour nos chers tricolores).

Nets – Sixers, Tyrese Maxey peut-il en passer 45 ?

Les Grizzlies sans Ja Morant du côté de Toronto, car monsieur ne s’est pas bien comporté.

Luka Doncic à domicile contre Miami, ça sent encore la grosse orgie offensive.

Les français en lice :