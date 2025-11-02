Programme NBA : le Thunder joue à 21h30, Victor Wembanyama est à Phoenix à 2h
Le 02 nov. 2025 à 13:58 par Nicolas Vrignaud
Les champions en titre à 21h30 en prime time pour nous autres européens, puis Victor Wembanyama éduquant les Suns à 2h du matin pour les fans les plus déterminés. Sans oublier les Bulls à New York, et les Lakers à domicile face au Heat. Allez, envoyez le programme NBA !
Le programme NBA du soir :
- 21h30 : Thunder – Pelicans
- 0h : Nets – Sixers
- 0h : Hornets – Jazz
- 0h : Cavaliers – Hawks
- 0h : Raptors – Grizzlies
- 1h : Knicks – Bulls
- 2h : Suns – Spurs
- 3h30 : Lakers – Heat
Les matchs à ne pas rater : Thunder – Pelicans et Suns – Spurs
Forcément, quand les champions en titre jouent leur premier match à heure européenne de la saison, c’est un must watch. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Ajay Mitchell en tenue, pour déplumer des Pelicans qui n’ont sans doute pas demandé à se faire afficher de la sorte devant tout un continent. On va se régaler, ne serait-ce que pour le moment où Zion Williamson va se vénère et se servir de Chet Holmgren comme marche-pied vers le cercle.
Un peu plus au sud, dans l’Arizona, les Suns reçoivent les Spurs à 2h. L’idée des Éperons est de poursuivre leur début de saison canon, et préserver leur invincibilité. Dans cet esprit, il faudra encore un grand Victor Wembanyama pour montrer à Khaman Maluach ce qu’est un top intérieur en NBA. Attention à Devin Booker, ça peut aussi vite monter dans les tours quand ça s’énerve. Ça promet quoi qu’il arrive d’être un beau match !
Mais aussi :
- Les Knicks veulent prendre leur revanche sur les Bulls et leur infliger leur première défaite de la saison, dans un Madison Square Garden qui sera bouillant.
- Les Cavaliers reçoivent les Hawks, dans un duel qui pourrait être une grosse bataille de l’Est d’ici quelques mois.
- Hornets contre Jazz, tout le monde s’en branle (sauf pour nos chers tricolores).
- Nets – Sixers, Tyrese Maxey peut-il en passer 45 ?
- Les Grizzlies sans Ja Morant du côté de Toronto, car monsieur ne s’est pas bien comporté.
- Luka Doncic à domicile contre Miami, ça sent encore la grosse orgie offensive.
Les français en lice :
- Victor Wembanyama chez les Suns, attention aux dégâts.
- Zaccharie Risacher est à Cleveland, pour éduquer les extérieurs des Cavs.
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent le Jazz.
- Nolan Traoré est en G League, à priori.