Programme NBA : le Thunder joue à 21h30, Victor Wembanyama est à Phoenix à 2h

Le 02 nov. 2025 à 13:58 par Nicolas Vrignaud

Shai Gilgeous-Alexander Thunder 22 mai 2025
Les champions en titre à 21h30 en prime time pour nous autres européens, puis Victor Wembanyama éduquant les Suns à 2h du matin pour les fans les plus déterminés. Sans oublier les Bulls à New York, et les Lakers à domicile face au Heat. Allez, envoyez le programme NBA !

Le programme NBA du soir :

  • 21h30 : Thunder – Pelicans
  • 0h : Nets – Sixers
  • 0h : Hornets – Jazz
  • 0h : Cavaliers – Hawks
  • 0h : Raptors – Grizzlies
  • 1h : Knicks – Bulls
  • 2h : Suns – Spurs
  • 3h30 : Lakers – Heat

Les matchs à ne pas rater : Thunder – Pelicans et Suns – Spurs

Forcément, quand les champions en titre jouent leur premier match à heure européenne de la saison, c’est un must watch. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Ajay Mitchell en tenue, pour déplumer des Pelicans qui n’ont sans doute pas demandé à se faire afficher de la sorte devant tout un continent. On va se régaler, ne serait-ce que pour le moment où Zion Williamson va se vénère et se servir de Chet Holmgren comme marche-pied vers le cercle.

Un peu plus au sud, dans l’Arizona, les Suns reçoivent les Spurs à 2h. L’idée des Éperons est de poursuivre leur début de saison canon, et préserver leur invincibilité. Dans cet esprit, il faudra encore un grand Victor Wembanyama pour montrer à Khaman Maluach ce qu’est un top intérieur en NBA. Attention à Devin Booker, ça peut aussi vite monter dans les tours quand ça s’énerve. Ça promet quoi qu’il arrive d’être un beau match !

Mais aussi :

  • Les Knicks veulent prendre leur revanche sur les Bulls et leur infliger leur première défaite de la saison, dans un Madison Square Garden qui sera bouillant.
  • Les Cavaliers reçoivent les Hawks, dans un duel qui pourrait être une grosse bataille de l’Est d’ici quelques mois.
  • Hornets contre Jazz, tout le monde s’en branle (sauf pour nos chers tricolores).
  • Nets – Sixers, Tyrese Maxey peut-il en passer 45 ?
  • Les Grizzlies sans Ja Morant du côté de Toronto, car monsieur ne s’est pas bien comporté.
  • Luka Doncic à domicile contre Miami, ça sent encore la grosse orgie offensive. 

Les français en lice :

  • Victor Wembanyama chez les Suns, attention aux dégâts.
  • Zaccharie Risacher est à Cleveland, pour éduquer les extérieurs des Cavs.
  • Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent le Jazz.
  • Nolan Traoré est en G League, à priori.
