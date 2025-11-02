Le combiné du NBA Sunday : les Sixers et Luka Doncic pour une cote à 2,01

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 2 novembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

21h30 : Thunder (1,10) – Pelicans (4,45)

0h : Nets (2,45) – Sixers (1,38)

0h : Hornets (1,61) – Jazz (1,97)

0h : Cavaliers (1,36) – Hawks (2,55)

0h : Raptors (1,38) – Grizzlies (2,45)

1h : Knicks (1,29) – Bulls (2,80)

2h : Suns (2,55) – Spurs (1,36)

3h30 : Lakers (1,41) – Heat (2,35)

Le combiné du NBA Sunday

Les Sixers battent les Nets et Luka Doncic marque au moins 32 points contre le Heat (2,01) : les Nets n’ont toujours pas gagné le moindre match cette saison (5 défaites) tandis que les Sixers surprennent leur monde avec 4 victoires en 5 rencontres. Propulsé par un Tyrese Maxey exceptionnel et un V.J. Edgecombe en mode Rookie de l’Année, Philadelphie devrait l’emporter à Brooklyn malgré les absences de Joel Embiid et Paul George. Avec ça, on imagine bien un nouveau carton offensif de Luka Doncic. Le phénomène slovène des Lakers tourne à plus de 45 points de moyenne cette année (136 points en 3 matchs !) et on voit mal le Miami Heat – malgré sa bonne défense – le limiter sous les 32 unités. Sans LeBron James et avec une belle forme physique, Luka est tout simplement sur une autre planète en ce moment.



