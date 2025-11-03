Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic en triple-double face au Heat !
Le 03 nov. 2025 à 06:47 par Robin Wolff
Nuit assez peu passionnante en NBA, il faut l’admettre parfois. Mais Luka Doncic est venu dynamiser la fin de la veillée avec une belle performance face au Miami Heat. 29 points, 11 rebonds, 10 passes décisives et la victoire dans la poche.
Les résultats NBA de la nuit :
- Thunder – Pelicans : 137-106 (stats)
- Hornets – Jazz : 126-103 (stats)
- Nets – Sixers : 105-129 (stats)
- Cavaliers – Hawks : 117-109 (stats)
- Raptors – Grizzlies : 117-104 (stats)
- Knicks – Bulls : 128-116 (stats)
- Suns – Spurs : 130-118 (stats)
- Lakers – Heat : 130-120 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le Thunder est la dernière équipe invaincue en NBA. Ils se sont défaits des Pelicans sans aucune difficulté avec 30 points de Shai Gilgeous-Alexander en 30 minutes.
- Le Jazz se fait blowout par toute la NBA. Cette nuit, c’était les Hornets et Moussa Diabaté a brillé !
- Convaincante victoire des Sixers avec un joli trio Kelly Oubre – VJ Edgecombe – Tyrese Maxey dans le 5 et des belles performances de Quentin Grimes et Trendon Watford en sortie de banc.
- Les Cavaliers ont mis du temps avant de se défaire des Hawks, mais 18 points de Donovan Mitchell dans le troisième quart-temps ont bien aidé à faire la différence.
- Sans Ja Morant, c’est compliqué pour les Grizzlies. Tant mieux pour les Raptors mené par RJ Barrett (27 points) et Brandon Ingram (26).
- Belle victoire des Knicks qui mettent fin à l’invincibilité des Bulls.
- Les Spurs sont passés complètement à côté face aux Suns, à l’image de Victor Wembanyama.
- Les Lakers en mode jeu rapide face au Heat. Triple-double pour Luka Doncic.
Le highlight de la nuit :
C'est vraiment pas de chance 😭
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2025
Oui, il ne s’est vraiment pas passé grand chose…
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Nets – Wolves
- 1h : Pacers – Bucks
- 1h30 : Celtics – Jazz
- 1h30 : Knicks – Wizards
- 2h : Rockets – Mavs
- 2h : Grizzlies – Pistons
- 3h : Nuggets – Kings
- 4h : Blazers – Lakers
- 4h30 : Clippers – Heat
