TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Los Angeles LakersLAKERSHEATNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic en triple-double face au Heat !

Le 03 nov. 2025 à 06:47 par Robin Wolff

Luka Doncic Lakers 6 avril 2025
Source image : NBA League Pass

Nuit assez peu passionnante en NBA, il faut l’admettre parfois. Mais Luka Doncic est venu dynamiser la fin de la veillée avec une belle performance face au Miami Heat. 29 points, 11 rebonds, 10 passes décisives et la victoire dans la poche.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Thunder – Pelicans : 137-106 (stats)
  • Hornets – Jazz : 126-103 (stats)
  • Nets – Sixers : 105-129 (stats)
  • Cavaliers – Hawks : 117-109 (stats)
  • Raptors – Grizzlies : 117-104 (stats)
  • Knicks – Bulls : 128-116 (stats)
  • Suns – Spurs : 130-118 (stats)
  • Lakers – Heat : 130-120 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

C’est vraiment pas de chance 😭 pic.twitter.com/YE2SQ8g9XU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2025

Oui, il ne s’est vraiment pas passé grand chose…

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Nets – Wolves
  • 1h : Pacers – Bucks
  • 1h30 : Celtics – Jazz
  • 1h30 : Knicks – Wizards
  • 2h : Rockets – Mavs
  • 2h : Grizzlies – Pistons
  • 3h : Nuggets – Kings
  • 4h : Blazers – Lakers
  • 4h30 : Clippers – Heat
Tags : Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023