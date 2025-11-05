Les Pelicans ont enfin gagné un match, ça faisait TRÈS longtemps (112-116 vs. Hornets)

Il aura fallu un 3-points bien clutch de Jose Alvarado dans le money time pour sceller l’issue d’un match dans lequel les Hornets ont lamentablement tremblé lors des moments décisifs. Le résultat est là : les Pelicans décrochent leur premier succès en match officiel depuis le 31 mars 2025, et laissent les Nets seuls dans la catégorie des équipes sans victoire.

Les Hornets se sont chié dessus. Le terme est peut-être fort, mais décrit bien la détresse avec laquelle Charlotte a vu s’envoler son avance de 7 points (!) à 3 minutes de la fin. Des Pelicans qui jouent sans faire de miracles, des Hornets qui pensent avoir fait le plus dur en deuxième mi-temps, effaçant le début de match correct (c’est à souligner) de la Nouvelle-Orléans. En témoignent les deux posters de Karlo Matkovic.

Seulement, rien n’est fini. Même si Charlotte se met dans une sorte de fauteuil (pas celui qui vous masse non plus, mais celui assez confortable pour que vous disiez « Tain, fait du bien » en vous jetant dedans) mais se chie dessus sur la fin, laissant aux Pelicans le droit d’y croire. Jose Alvarado convertir l’espoir en réalité avec une ficelle décisive à 16 secondes du terme. Les Pels sont en tête, les Hornets ont le slip tâché et bon à changer.

Plus de moyens, la dernière possession est manquée et offre à NOLA son premier succès de la saison. La franchise signe son premier succès en match officiel depuis le 31 mars 2025. Une victoire bienvenue car les dieux du basket savent qu’il n’y en aura pas une brouette cette saison. Les Nets sont par ailleurs la seule équipe sans la moindre victoire en NBA désormais.