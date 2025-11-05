Zaccharie Risacher monte en puissance : 21 points face au Magic !

Belle soirée pour Zaccharie Risacher, qui termine meilleur scoreur des Hawks face au Magic : 21 points à 7/14 au tir, et la victoire qui va bien. Le sophomore tricolore continue de monter en régime, avec notamment une première mi-temps de haut niveau.

16 points sur 21 à la pause, et le luxe d’avoir une fin de match en détente sur le banc pendant que la second unit termine un boulot rondement mené jusqu’ici. Zaccharie Risacher a dominé les débats face au Magic, terminant avec le plus haut total de points de son équipe. Comme d’habitude, on parle d’une menace all-around qui s’est illustrée aussi en défense avec des grosses actions notamment en gestion des pick and roll, mais aussi dans le jeu de coulissement des aides. Le français a d’ailleurs passé le cap des 1000 points en carrière, congrats !

🇫🇷🔥 ZACCHARIE RISACHER CETTE NUIT :

🔸21 POINTS

🔸4 rebonds

🔸1 passe

🔸7/14 au tir

Meilleur scoreur des Hawks face au Magic, le 1st pick 2024 continue de monter en puissance ! 💙🤍❤️

(Cap des 1000 points en carrière dépassé pour le Zacch 👏👏👏)pic.twitter.com/M8OX2Jl81u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2025

En l’absence de Trae Young, blessé, Zacch’ fait ce soir ce que l’on attend de lui : step up statistique, prise de responsabilités dans l’ensemble des compartiments du jeu. Il faut continuer sur cette voie pour conserver un temps de jeu conséquent, et mener les Hawks vers leurs objectifs collectifs : une qualification directe pour les Playoffs.