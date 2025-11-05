La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher régale avec les Hawks

Le 05 nov. 2025 à 08:56 par Nicolas Vrignaud

Plusieurs joueurs tricolores sur les parquets durant cette soirée de basket et une superbe nuit pour Zaccharie Risacher… Allez, on fait le point sur la nuit des Français en NBA !

Les résultats NBA de la nuit :

Raptors – Bucks : 128-100 (stats)

– Bucks : 128-100 (stats) Hawks – Magic : 127-112 (stats)

– Magic : 127-112 (stats) Bulls – Sixers : 113-111 (stats)

– Sixers : 113-111 (stats) Pelicans – Hornets : 116-112 (stats)

– Hornets : 116-112 (stats) Warriors – Suns : 118-107 (stats)

– Suns : 118-107 (stats) Clippers – Thunder : 107-126 (stats)

Nicolas Batum

Soirée un peu compliquée sur le plan individuel pour Nico, qui termine à 3 points, 1 rebond et 3 passes face au Thunder. Allez, faut aussi se dire qu’en face, il y avait des mecs absolument imbattables.

Zaccharie Risacher

On parle en détail de la soirée de Zaccharie ici, et ça vaut le détour !

Ousmane Dieng

1 petite passe seulement, en 6 minutes de jeu face aux Clippers

Moussa Diabaté

6 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre pour Mouss’ face aux Pelicans, en 18 minutes de jeu. Dommage, les Hornets ont choke en fin de match.

Le programme NBA de ce soir