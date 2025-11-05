Zion Williamson (Pelicans) absent 7 à 10 jours minimum

Les Pelicans ont gagné un match de basket cette nuit, chose rarissime d’autant plus qu’ils ont évolué sans Zion Williamson. La star de New Orleans est forfait une dizaine de jours minimum, pour une contracture aux ischio-jambiers.

Zion Williamson retrouve l’infirmerie, qui malheureusement représente toujours sa seconde maison. Les Pelicans ont annoncé la nouvelle.

New Orleans Pelicans say Zion Williamson has been diagnosed with a grade 1 left hamstring strain and will be re-evaluated in 7-10 days. Williamson has led the NBA in free throw attempts (11.4) so far this season. pic.twitter.com/kj1Cc1yg17

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 4, 2025

Ce n’est pas la première fois que Zion souffre des ischios. C’était déjà le cas en 2023 et lors de la saison dernière. Pour rappel, l’an passé, Williamson avait connu le même type de blessure au même moment, ratant pas moins de 27 matchs consécutifs entre début novembre et début janvier.

Difficile de dire à l’heure actuelle quand Zion Williamson pourra revenir de ce nouveau pépin physique, mais c’est un coup dur supplémentaire pour les pauvres fans des Pelicans. Ces derniers doivent supporter l’une des deux pires équipes de la NBA (6 défaites en 7 matchs), désormais sans sa principale attraction.