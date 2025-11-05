San Antonio Spurs : le projet de nouvelle salle validé !

Ce 4 novembre, les électeurs du comté de Bexar au Texas ont voté en faveur du projet de nouvelle salle dans le centre de San Antonio. Les Spurs de Victor Wembanyama auront bien une nouvelle arène dans quelques années !

Les électeurs ont dit « OUI » !

En votant en faveur d’une proposition impliquant une hausse des taxes (sur l’hôtellerie et la location de voiture), 311 millions de dollars d’argent public vont être débloqués pour permettre la construction d’une nouvelle arène pour les Spurs, dans Downtown San Antonio.

Aucune date n’a pour l’instant été dévoilée concernant l’ouverture de cette salle, mais elle va bien sortir de terre. Pour info, les Spurs évoluent actuellement au Frost Bank Center, qu’ils louent jusqu’en 2032.

BREAKING: Elections Admin Michele Carew confirms both Prop A and Prop B have PASSED. #PorVida

The Spurs will get a downtown arena and Project Marvel is officially has the green light. pic.twitter.com/TBTPFmqTo5

— Stephen Michael (@Stephen210_) November 5, 2025

En début de semaine, on a fait un point complet sur les enjeux qui entourent ce projet, avant le vote de ce mardi. Le président des Spurs Peter J. Holt a montré sa satisfaction suite aux résultats des votes hier :

« Nous sommes prêts à faire quelque chose de vraiment spécial qui va aider les Spurs, qui va aider le rodéo, qui va aider tous les secteurs de la communauté et qui va se trouver en plein cœur de notre ville », a déclaré Holt via ESPN. « C’est quelque chose que nous méritons. Nos fans le méritent. Notre communauté le mérite. Nous allons y croire et réaliser de grandes choses. »

Tout juste entrés dans l’ère Wembanyama, les Spurs ont de grandes ambitions sur les parquets, et cela doit s’accompagner d’une salle à la hauteur de ces dernières. Mais l’objectif de ce gros projet est surtout de dynamiser et développer le centre-ville de San Antonio, boosté par cette nouvelle arène.

En plus de la construction de la salle, sachez que le Frost Bank Center aura droit à une rénovation, tout comme le Freeman Coliseum et le Stock Show & Rodeo, afin de multiplier les événements (dont les rodéos) dans le secteur de l’East Side malgré le futur départ des Spurs.