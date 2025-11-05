Face aux Sixers, Josh Giddey a été sensationnel : 29 points, 15 rebonds, 12 passes, comeback autoritaire, deuxième triple-double consécutif et une stat que personne n’avait ressortie depuis… Michael Jordan en 1989.

Les Bulls se faisaient marcher dessus. Philly gérait tranquillement, +24 dans le troisième acte, ballon qui circule, rien qui annonce une réaction. Et puis Giddey a décidé de prendre la main.

Pas avec des tirs forcés ou des drives kamikazes. Avec du contrôle. Il a ralenti le rythme quand il fallait respirer, accéléré quand il fallait punir, utilisé chaque écran comme un outil. Il a pris les rebonds pour lancer les transitions lui-même, il a trouvé les shooteurs dans le bon timing, il a posé la balle au sol dans les possessions importantes.

Et ce qui compte vraiment, c’est la fin : passe directe pour Nikola Vucevic, spot-up, ficelle, 113-111. Petit fun fact, le shoot de la gagne du Vooch marque la première fois que les Bulls ont mené au score dans cette rencontre.

Josh Giddey becomes the 2nd player in @chicagobulls franchise history to record back-to-back triple-doubles!

The other? Michael Jordan.

Ainsi, Josh Giddey est le premier joueur des Bulls depuis Michael Jordan (1988-89) à aligner deux triple-doubles consécutifs. Ce n’est pas une phrase qu’on sort pour faire joli. C’est un repère. Ça veut dire que ce qu’il fait là, on ne l’a pas vu depuis les années où Chicago vivait dans la lumière. Pas depuis les années où l’équipe imposait son jeu à la Ligue. On ne parle pas niveau, on parle impact dans la structure du jeu. Et c’est là que ça devient intéressant.

Il s’installe aussi tout doucement aux côtés d’un autre grand nom des Chicago Bulls : Scottie Pippen. Josh Giddey le dépasse au classement des triple-doubles à 20 points ou plus dans l’histoire de la franchise. Pippen en a 6. Giddey vient de prendre la 2e place derrière Michael Jordan. Ça veut dire quoi ? Pas qu’il joue comme Pippen, pas qu’il a le même CV, pas qu’on est en train d’écrire une saga. Ça veut juste dire une chose très simple : il est en train de s’installer dans un espace où, à Chicago, il n’y a normalement que des cadres de franchise. Des gars qui ont, entre autres, ramené six bagues dans l’armoire à trophées.

Cela vous place un homme.

Josh Giddey triple-double alert!

