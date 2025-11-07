Tony Parker va entraîner l’Équipe de France U17

Prêt à se lancer dans une carrière d’entraîneur, Tony Parker va commencer sur les bancs de l’Équipe de France des moins de 17 ans. Il l’a annoncé ce vendredi, à L’Équipe.

On savait, depuis quelques mois déjà, que TP voulait se reconvertir dans le coaching. Il avait entamé sa formation pour recevoir ses diplômes de coach, et avait exprimé son besoin de se rapprocher à nouveau des terrains. C’était aussi le souhait de son père Tony Parker Sr., décédé brutalement début octobre à l’âge de 70 ans.

« J’avais beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec mon père. Comment je la commence. Et ça nous paraissait logique, à tous les deux, de commencer par l’Équipe de France et une équipe de France jeunes » a déclaré Tony à L’Équipe. « J’ai donc postulé pour le poste de coach des U17. Et, comme un symbole, le jour de l’anniversaire de mon père, le 15 octobre, la Fédération Française de Basket m’a appelé et m’a dit que j’avais le job. »

Prendre le poste de coach des U17 de l’Équipe de France, c’est le meilleur moyen de rendre hommage à son papa, a également indiqué Tony Parker. TP reste très attaché aux Bleus, peu importe la catégorie. Il va désormais pouvoir se tester sur ses qualités de formateur en vue de la Coupe du Monde 2026.

Avec cet objectif en ligne de mire, Tony prévoit de passer du temps au sein du coaching staff des New York Knicks et du Real Madrid lors des mois à venir, selon Andscape. Il va également déléguer certaines des responsabilités qu’il avait en tant que président de l’ASVEL et businessman.