Luka Doncic n’a jamais vraiment été dérangé par la défense des Clippers hier (43 points), par contre il a été perturbé par le parquet coloré utilisé dans le cadre de la NBA Cup, qu’il juge trop glissant.

Au moment de la création de la NBA Cup en 2023, le commissionnaire Adam Silver a voulu marquer les esprits à travers des parquets colorés, utilisés spécifiquement pour les matchs de cette nouvelle compétition. L’objectif ? Taper dans l’œil des fans.

Depuis, il y a eu pas mal de critiques sur ces parquets. Déjà parce que visuellement c’est pas terrible, mais aussi et surtout parce que certains joueurs craignent pour leur sécurité. Le dernier en date : Luka Doncic.

« Ça glisse. C’est dangereux », a déclaré Luka après le match face aux Clippers. « J’ai glissé. J’ai glissé plusieurs fois, et vous avez pu voir que beaucoup de joueurs ont glissé. Et c’est dangereux. »

“Adjust the courts, please. It’s just slippery. It’s dangerous.” – Luka Doncic on the special NBA Cup court the Lakers played on tonight. pic.twitter.com/zeBlET8Znk

— Dave McMenamin (@mcten) November 26, 2025

Les parquets colorés de la NBA Cup sont-ils plus glissants que les parquets habituels ? Pour le coach J.J. Redick, la nature glissante du parquet des Lakers était peut-être liée au fait que celui-ci venait de remplacer la patinoire des Los Angeles Kings, l’équipe de hockey (NHL) qui évolue aussi à la Crypto.com Arena.

En tout cas, c’est un problème qu’il faudra régler très vite. Les Lakers vont en effet jouer un nouveau match de NBA Cup ce vendredi à Los Angeles (face aux Dallas Mavericks). Espérons cette fois-ci que Luka Doncic ne soit pas gêné par les conditions de jeu, ce serait quand même ballot de se blesser sur une pauvre glissade…

Luka does NOT like the NBA Cup courts:

“This court is slippery as f*ck” 😭 pic.twitter.com/LHsCW61tbF

— BrickCenter (@BrickCenter_) November 26, 2025