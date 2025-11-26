T-shirt sous le maillot en NBA : une tendance qui explose !

Popularisé par Patrick Ewing dans les années 80 avant d’être totalement interdit par la NBA, puis remis au goût du jour par Anthony Davis notamment, la mode de porter un t-shirt sous le maillot est devenu une sorte de norme pour les jeunes joueurs, notamment issus de la dernière Draft.

Est-ce que cela apporte quelque chose ? Scientifiquement, il n’y a rien de concret puisque nous n’avons pas trouvé d’étude apportant des résultats concrets concernant cette pratique. Pourtant, porter un t-shirt sous son maillot en NBA est ultra-tendance auprès des jeunes joueurs notamment. Une mode qui n’est pourtant pas nouvelle, puisqu’elle remonte au milieu des années 80, et l’arrivée de Patrick Ewing en NCAA.

La raison invoquée par le joueur..? Toute simple : les salles NCAA accueillent également des matchs de Hockey (NHL) et contrairement à aujourd’hui, la climatisation des salles ne s’adapte pas aussi facilement au changement de discipline. Pat’ se caillait juste les miches finalement.

« On a commencé à jouer dans ces grandes salles NBA où il faisait toujours froid à cause du Hockey ! J’ai commencé à le faie, et c’est devenu une mode, un fashion statement. Mais ce qui est marrant, c’est quand je suis arrivé en NBA, ils m’ont interdit de le faire. Et aujourd’hui, tout le monde le fait ! »

Dans la deuxième partie des années 2010, Anthony Davis remet cette mode au goût du jour. Non pas par unique volonté de se créer une identité visuelle, mais aussi parce que depuis l’époque d’Ewing, la technologie textile a énormément évolué. Désormais, on parle de t-shirt de compression. Un équipement qui permet de faciliter la circulation du sang pendant l’effort, tout en apportant le même confort et la protection contre le froid en sortie d’effort sur le terrain.

À titre personnel, on ajoute que cela évite également peut-être des problèmes de peau éventuels, liés au changement de lessive entre les affaires nettoyées par la franchise et les affaires personnelles du joueur. Le tissu d’un maillot NBA, bien que différent des maillots vendus au grand public, étudié pour l’effort et ultra-léger, peut également se révéler irritant dans certaines circonstances. Notamment aux niveaux des anses et des épaules.

Dans la dernière cuvée de Draft, le tee-shirt est donc complètement adopté. Ace Bailey, Cooper Flagg, Derik Queen, Ryan Kalkbrenner, entre autres, ne jouent jamais sans une épaisseur sous leur maillot. Ici, on prend aussi ce côté de la question. Jouer avec un tee-shirt sous le maillot est bien plus confort que jouer sans. Quel est votre avis, tiens ?