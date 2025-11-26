Les Bucks intéressés par Zach LaVine ?

La NBA Trade Deadline est encore loin (début février) mais certaines rumeurs commencent déjà à apparaître dans le fil d’actu : parmi elles, un potentiel intérêt de Milwaukee pour Zach LaVine.

Actuellement privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks montrent de très grosses limites offensives et enchaînent les défaites. Pas vraiment un bon signe quand on sait que le Greek Freak est en phase d’évaluation concernant son avenir à Milwaukee. Du coup, les dirigeants de la franchise commencent à bosser sur plusieurs dossiers afin d’essayer de se renforcer.

D’après Michael Scotto de HoopsHype, l’extérieur des Kings Zach LaVine pourrait arriver sur les tablettes des Bucks.

The Milwaukee Bucks are showing a level of interest in Zach LaVine, per @MikeAScotto

“The Milwaukee Bucks have conducted background due diligence on Zach LaVine and others around the league, as usual, sources told HoopsHype. However, nothing is imminent as Bucks superstar… pic.twitter.com/P1gS2DONTY

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 26, 2025

Alors que les Kings semblent prêts à tout bazarder pour mieux reconstruire, LaVine – 30 ans – fait naturellement partie des candidats pour un transfert. L’ancien joueur de Chicago tourne cette saison à 20,5 points, avec 50% de réussite au tir dont quasiment 39% à 3-points. Autant dire qu’il peut encore rendre des services en attaque.

Le problème avec LaVine, c’est son contrat : 47,4 millions de dollars en salaire cette année, et surtout une player option de 49 millions sur la saison prochaine. De quoi refroidir rapidement ceux qui sont potentiellement intéressés par ses services. D’après l’insider Marc Stein, le marché pourrait néanmoins se développer si Zach accepte de faire une croix sur sa PO, en la remplaçant par un deal plus long mais avec un salaire annuel nettement réduit. On n’a aucune idée concernant les motivations de Zach LaVine à ce sujet.

Pour en revenir aux Bucks, ils sont dans une situation financière relativement saine (20 millions en dessous du first apron) et pourraient tenter un gros coup dans les mois à venir. Ils savent qu’ils doivent convaincre Giannis alors que sa fin de contrat se rapproche lentement mais sûrement (2027). Un deal incluant par exemple Kyle Kuzma et Bobby Portis contre LaVine peut-il se matérialiser ?

Réponse d’ici février.