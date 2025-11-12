Les Sacramento Kings ont encore perdu la nuit dernière, la huitième défaite en onze matchs cette saison. La franchise californienne ne semble aller nulle part et pourrait activer officiellement le mode reconstruction.

On n’attendait pas grand-chose des Kings en ce début de saison, mais on est quand même déçus : 13e de l’Ouest (sur 15), 27e défense NBA (sur 30), 24e attaque (sur 30), et une équipe qui manque cruellement d’âme et de cohérence. Les mots du coach Doug Christie – qui promet « du changement » – sonnent creux.

Il y a des jolis noms sur le papier, malheureusement il n’y a pas grand-chose sur le parquet. Alors les dirigeants de Sacramento pourraient décider d’appuyer très bientôt sur le bouton rouge.

C’est ce qu’indique Carmichael Dave, qui tient une émission radio à Sactown, et qui indique que les Kings semblent se tourner vers une reconstruction complète. Traduction : Domantas Sabonis, Zach LaVine et DeMar DeRozan (entre autres) pourraient aller voir ailleurs avant la trade deadline de février prochain.

The Sacramento Kings are reportedly considering a ‘full-scale rebuild’ of their roster, and may be open to moving key players ahead of this year’s trade deadline

Zach Lavine, DeMar DeRozan and Domantas Sabonis are all potential trade candidates as Kings ownership decides whether… pic.twitter.com/hjyoKUDR2q

— Basketball Forever (@bballforever_) November 11, 2025

Sabonis est sous contrat jusqu’en 2028, LaVine a une player option sur la saison prochaine, tandis que DeRozan est lié aux Kings jusqu’en 2026-27 avec une dernière année partiellement garantie. Le trio pèse 113 millions de dollars cette saison, dont 89 pour le duo Sabonis – LaVine.

Tous les trois sont imparfaits mais restent des joueurs NBA productifs. Ils peuvent aider des équipes ambitieuses à la recherche d’une contribution immédiate, notamment Sabonis et LaVine qui ont 30 ans et donc théoriquement encore quelques bonnes années devant eux. Si Sacramento veut vraiment reconstruire, et récupérer des assets sérieux (picks de draft, jeunes joueurs) dans des transferts, il vaut mieux tourner la page ASAP.

C’est ce que pourrait faire le manager Scott Perry qui – on le rappelle – a pris les commandes des Kings seulement en avril dernier, à la place de Monte McNair. Au lieu d’essayer désespérément de sauver un navire destiné à couler, à travers un transfert de Ja Morant par exemple, Perry pourrait jouer la carte du tank et de la patience. Sacramento possède le contrôle de ses picks de draft et la cuvée 2026 s’annonce très prometteuse, raison supplémentaire d’entamer un nouveau projet. Reste à voir si le proprio des Kings Vivek Ranadivé est prêt à l’accepter.

Is the first real, dedicated rebuild underway for the Sacramento Kings?@CarmichaelDave points to a few teams the Kings should look towards as examples as they navigate what lies ahead: pic.twitter.com/IrGsSrWaYB

— Sactown Sports 1140 (@Sactown1140) November 11, 2025

Jeunesse, flexibilité financière, développement : voici les nouveaux mots d’ordre qui pourraient bientôt caractériser les Sacramento Kings. « Light the Beam », c’est du passé, et l’équipe actuelle n’a pas d’avenir. C’est le moment idéal pour changer de cap !