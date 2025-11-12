Sixers : Paul George se rapproche d’un retour, Joel Embiid a le genou qui grince

Les Sixers viennent d’apporter une update sur l’état de santé de leurs deux stars Paul George et Joel Embiid : le premier se rapproche d’un retour, tandis que le second a dû passer des examens pour un genou douloureux.

Paul George serait dans « la dernière étape » de son processus de rééducation, lui qui a été opéré du genou durant l’intersaison. Il sera réévalué au cours de la semaine. D’après Shams Charania (ESPN), PG doit renforcer ses muscles de la cuisse avant de revenir histoire de ne pas mettre trop de pression sur son genou. Encore un peu de patience donc, mais on devrait bientôt voir Podcast P sur les parquets.

76ers center Joel Embiid was re-evaluated tonight on his right knee – and has no structural issues and is day to day. https://t.co/rleVITpeK4

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2025

Quant à Joel Embiid, il a passé une IRM hier suite à l’apparition de douleurs à son genou droit. De quoi faire transpirer les fans des Sixers, mais heureusement les examens n’ont rien révélé de sérieux. Il est listé en « day-to-day » et aucune absence prolongée n’est donc à prévoir. Néanmoins, c’est un petit bobo de plus pour Jojo, qui a été opéré du genou… gauche en avril dernier.

Joel Embiid est limité à 23 minutes de jeu depuis le début de la saison, et n’a disputé que six des onze premiers matchs des Sixers. Paul George, lui, n’a toujours pas joué la moindre minute depuis la reprise.