Jalen Green (ischios) absent minimum un mois…

Le 12 nov. 2025 à 14:20 par Nicolas Meichel

Victime d’une rechute après une première blessure aux ischio-jambiers, Jalen Green repart à l’infirmerie pour minimum un mois. Il n’a joué que 30 minutes au total cette saison.

L’arrière de Phoenix s’est reblessé il y a trois jours face aux Clippers, juste après avoir réussi de magnifiques débuts (29 points) sous son nouveau maillot des Suns.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), il faut compter entre quatre et six semaines d’absence minimum.

Phoenix Suns guard Jalen Green will be re-evaluated in four-to-six weeks with a right hamstring strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/LQVuW4aP9X

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025

On le sait, les ischio-jambiers, c’est fragile et ça peut lâcher si ce n’est pas soigné correctement. Surtout chez un athlète explosif comme Jalen Green. L’ancien arrière des Rockets vient d’en faire l’amère expérience, et on imagine que le joueur comme son équipe vont prendre le maximum de précautions avant d’envisager un retour.

Restant sur deux saisons complètes (82 matchs) à Houston, Green espérait sans doute un autre départ en Arizona…