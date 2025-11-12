Anthony Davis : possible tentative de transfert des Mavericks à venir ?

Selon une information d’ESPN, plusieurs équipes au sein de la ligue s’attendent à ce que les Mavericks tentent prochainement de tester le marché pour Anthony Davis. Une nouvelle qui fait suite au renvoi de Nico Harrison, et à la lettre publiée par Patrick Dumont, propriétaire de la franchise de Dallas.

Nico Harrison viré, la plaie du transfert de Luka Doncic n’est encore pas refermée. En effet, Anthony Davis, pivot champion NBA et multiple All-Star en plus d’être la contrepartie principale des Lakers dans le trade, pourrait bien être proposé sur le marché des transferts. C’est en tout cas ce que pensent plusieurs personnes au sein de la ligue, contactées par ESPN.

People around the league expect the Mavericks to test the trade market for Anthony Davis, per @espn

(h/t @WireHoops ) pic.twitter.com/JfZoB0eTe2

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 11, 2025

Une annonce qui survient après le renvoi de Nico Harrison, GM à l’origine de ce transfert. Patrick Dumont, dans une lettre absolument vide en termes de contenu, indique qu’il est déterminé à mener cette équipe à la victoire. Dans cette optique, un transfert d’Anthony Davis apparaît comme potentiellement probable, tout du moins dans un futur proche (fin de saison, sans doute). Il faudra d’abord voir ce que donneront Kyrie Irving et Davis ensemble, en forme, avec Cooper Flagg à leurs côtés.

Aucune mention de Luka Doncic, ni de sa propre responsabilité dans le transfert réalisé par Nico Harrison, que Dumont a validé.

Mais « transparence totale » et « Go Mavs ! » hein. https://t.co/DSqKW71Zg9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

Cependant, si l’association ne produit rien de positif cette saison (et par positif, on entend un très gros run en Playoffs), il pourrait être plus judicieux de tout casser et de repartir de zéro, avec une flopée de picks de Draft et un projet entièrement centré autour de Cooper Flagg.