Draymond Green et Jimmy Butler, très mécontents de l’implication des Warriors

Après une nouvelle défaite des Warriors, face au Thunder et sans avoir vraiment combattu, Draymond Green et Jimmy Butler ont haussé le ton. Les deux leaders de Golden State estiment que le groupe ne se donne pas à fond, et que cela ne peut pas durer, surtout avec les ambitions de la franchise. Objectif réveil collectif ?

« Je pense que tout le monde faisait le boulot pour gagner, par n’importe quel moyen. Aujourd’hui, ça ne donne plus cette impression » – Draymond Green.

Quand les journalistes d’ESPN ont demandé à Draymond Green ce qui avait changé entre la fin de saison dernière (post-transfert de Jimmy Butler) et le début de celle-ci, voici donc ce qu’il a répondu. Deux phrases aussi courtes que cinglantes, qui résument bien toute l’inconstance dont les Warriors font preuve depuis le début de saison. Ils ont pourtant bien commencé, avec des victoires précieuses et autoritaires contre les Lakers et les Clippers, notamment. Seulement, depuis ce 5-1 pour démarrer, la machine s’est enrayée.

Les raisons ? Un calendrier déjà mal-foutu, on ne va pas se le cacher, avec back-to-back pas pratiques du tout là où d’autres équipes jouissent du même nombre de matchs hebdomadaires sans devoir enchaîner aussi vite les rencontres. Maintenant, ça c’est le ressenti TrashTalk. Dans les faits, Draymond Green parle lui toujours d’envie, et d’ambitions personnelles.

« Je pense que tout le monde a ses propres objectifs dans cette ligue. Mais il faut faire marcher ces objectifs dans les pas des ambitions collectifs. Si ça ne marche pas, il faut se débarrasser de vos objectifs, où alors ces objectifs sont la raison de pourquoi quelqu’un ne veut plus de vous. »

Le message est clair : tout le monde doit s’y mettre. En 12 rencontres, les Warriors n’ont pris qu’un succès à l’extérieur. S’ils sont toujours concernés et concentrés à domicile, le déplacement représente 50% des matchs. Et cette équipe ne peut pas perdre 50% de ses matchs. Jimmy Butler est ainsi exactement dans le même esprit que son équipier : il faut se réveiller, et vite.

« C’est à ça que sert ce road-trip. Chacun doit être honnête avec soi-même. Tout le monde doit être honnête avec tout le monde […] Moi, je ne peux pas perdre de ballons. Jonathan Kuminga ne peut pas perdre de ballons. Nous sommes ceux qui devons garder nos turnovers à zéro. »

Face au Thunder, Kuminga a perdu cinq ballons pour la 4e fois cette saison. Un total qui donne trop de points à l’adversaire (27 sur pertes de balle, au total). Le retour tout juste effectué de Stephen Curry n’a également pas aidé, hors de rythme et pas loin d’être fantomatique sur son temps de jeu. Steve Kerr a par ailleurs indiqué que les présences de Green et Curry n’étaient pas garanties ce soir, du côté de San Antonio. De quoi jeter directement un froid sur toute idée de victoire chez les Spurs de Victor Wembanyama.

