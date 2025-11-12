Noa Essengue cartonne pour ses débuts en G League : 28 points, ENFIN !

Pour son premier match officiel cette saison, Noa Essengue a cartonné en G League : 28 points, 8 rebonds face au Wisconsin Herd. De quoi nous rendre très content pour lui, mais aussi en colère envers les Bulls… faites le jouer, bordel.

L’une des questions qui s’étaient jusqu’ici posées lors des matchs des Bulls était : pourquoi Noa Essengue n’a t-il pas de temps de jeu ? Alors oui, l’équipe est performante, elle ne gagne pas ses matchs avec une marge énorme mais gagne quand même. Un schéma trop tendu pour faire jouer un jeune rookie ? On peut l’entendre, mais la G League existe pour ça. À notre grand désarroi, Chicago n’avait jusqu’ici pas encore pris cette option pour Noa Essengue.

2025 NBA lottery pick Noa Essengue just made his G League debut scoring 28 PTS and 8 REB for the @windycitybulls 🔥🔥 pic.twitter.com/fqiJfqgYAz

— NBA G League (@nbagleague) November 12, 2025

Il aura donc fallu attendre ce 12 novembre pour voir les Bulls donner une opportunité de jeu à Noa. Et ce dernier a montré qu’il était prêt : premier match officiel aux États-Unis en saison régulière, 28 points, 8 rebonds.

Sans parler d’un retour en NBA immédiat, on souhaite d’abord que cette série continue. Et ensuite seulement, on pourra commencer à critiquer copieusement les Bulls, s’ils maintiennent leur choix de laisser un lottery pick au frigo. D’autant plus qu’il y aurait la place, sur les minutes d’un Dalen Terry ou d’un Julian Phillips.