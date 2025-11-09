Jalen Green (Suns) s’est refait mal à l’ischio-jambier

Très mauvaise nouvelle pour les Phoenix Suns. Jalen Green a manqué le début de saison pour une blessure à l’ischio-jambier et lors de son deuxième match après son retour, il semble avoir rechuté. L’arrière a quitté ses coéquipiers après six minutes de jeu.

Jalen Green avait fait un super match pour son retour à la compétition contre les Los Angeles Clippers il y a deux jours avec 29 points en 23 minutes. Malheureusement, cette nuit, tout ne s’est pas passé de la même façon.

Contre ces mêmes Clippers, le joueur des Suns a quitté ses coéquipiers après six minutes de jeu en se tenant l’ischio-jambier. Il a même été aidé par un membre du staff pour rentrer aux vestiaires. Le problème, c’est qu’il avait déjà manqué le début de saison pour une blessure à cette zone.

Oh non 😫😰

Jalen Green semble s’être refait mal à l’ischio-jambier.

Il avait manqué le début de saison à cause de cette blessure. pic.twitter.com/TfA3ok3BlB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

Les rechutes arrivent, mais ne sont jamais rassurantes. Il faudra sans doute attendre quelque temps avant de revoir Jalen Green sur un parquet NBA.