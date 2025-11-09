TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Trendon Watford, le triple-double que vous n’attendiez pas

Le 09 nov. 2025 à 05:01 par Robin Wolff

Trendon Watford 9 novembre 2025
Trendon Watford était l’invité surprise du cinq majeur de Nick Nurse face aux Toronto Raptors. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ailier a été à la hauteur. Premier triple-double en carrière, 20 points, 17 rebonds et 10 passes décisives à 8/10 au tir.

Le box-score de la victoire des Sixers :

Trendon Watford montait en régime ces derniers temps. 16 points face aux Nets puis face aux Cavaliers, de belles performances qui lui ont valu la confiance de Nick Nurse au moment de commencer la partie face aux Toronto Raptors.

Mais le coach des Sixers ne s’attendait sans doute pas à ce rendement. Son ailier a livré la meilleure performance de sa carrière. 20 points, 17 rebonds, 10 passes décisives et 1 contre à 8/10 au tir, 1/2 de loin et 3/5 sur la ligne des lancers-francs.

Trendon Watford tient son premier triple-double en NBA.

20 points, 17 rebonds et 10 passes décisives à 8/10 au tir.

Énorme perf ! 👏 pic.twitter.com/LOfMKE85XS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

Nick Nurse a réagi en conférence de presse :

« Il (Trendon Watford) est plus ou moins ce qu’on appelle un hooper. »

Jamais l’ancien joueur des Nets n’avait capté autant de rebonds en NBA, jamais il n’avait distribué autant de passes décisives. C’est le premier triple-double de sa jeune carrière et il a prouvé qu’il avait beaucoup à apporter à Philadelphie ces prochains mois.

