Après plusieurs matchs compliqués, Victor Wembanyama avait besoin de se rassurer cette nuit face à la faible raquette des New Orleans Pelicans. Si tout n’a pas été parfait, le Français a tout de même réussi sa meilleure performance de la semaine avec 18 points et 18 rebonds.

Le début de match de Victor Wembanyama n’était pas rassurant. L’Alien semblait vouloir retrouver de la confiance en jouant un peu plus comme la saison passée. Trois tirs à 3-points tentés en à peine plus d’un quart-temps, sans aucune réussite. Il parvenait à dominer au rebond défensif, mais sinon il paraissait effacé.

Dès le deuxième quart-temps, la machine s’est mise en route. Plus d’agressivité dans la peinture, des caviars de Stephon Castle et sa dynamique s’est progressivement mise en place. De’Aaron Fox était de retour cette nuit, une magnifique nouvelle qui a semblé lui libérer des espaces, signe très encourageant pour la suite.

Stephon Castle pour Victor Wembanyama 🔥pic.twitter.com/gVCQyE2Wya

Victor Wembanyama a aussi réussi une énorme séquence en début de quatrième quart-temps qui a mené à un run de 9 à 2 pour les Spurs. Le Français a réceptionné un alley-oop de son passeur attitré, a posé un contre sur Derik Queen, puis a planté un tir à longue-distance.

Défensivement, son impact a été aussi important que d’habitude. Si Jeremiah Fears aimait à dire qu’il n’en avait aucune, ce n’est peut-être plus le cas désormais.

Wemby a terminé la rencontre avec 18 points, 18 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 1 interception à 8/19 au tir et 2/9 de loin. Victoire des Spurs 126-119, malgré 41 points de Trey Murphy III.