Dans cette nouvelle nuit de NBA, les Français se sont montrés et le meilleur scoreur d’entre eux s’appelle Zaccharie Risacher. L’ailier des Atlanta Hawks a inscrit 19 points en 27 minutes face aux Los Angeles Lakers.

Les résultats NBA de la nuit :

Wizards – Mavericks : 105-111 (stats)

: 105-111 (stats) Sixers – Raptors : 130-120 (stats)

– Raptors : 130-120 (stats) Hawks – Lakers : 122-102 (stats)

– Lakers : 122-102 (stats) Cavaliers – Bulls : 128-122 (stats)

– Bulls : 128-122 (stats) Spurs – Pelicans : 126-119 (stats)

– Pelicans : 126-119 (stats) Heat – Blazers : 136-131 (stats)

– Blazers : 136-131 (stats) Nuggets – Pacers : 117-100 (stats)

– Pacers : 117-100 (stats) Clippers – Suns : 103-114 (stats)

Alexandre Sarr

Le pivot a eu un peu plus de mal que lors de ces derniers matchs et a tout de même compilé 17 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions à 6/16 au tir, 0/3 de loin et 5/5 aux lancers. Si c’est ça ses « offnights », on prend.

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a montré de très belles choses face aux Los Angeles Lakers. Il n’a joué « que » 27 minutes, le temps de réussir 19 points, 4 passes, 2 interceptions et 1 rebond à 7/14 au tir, 3/7 de loin et 2/2 aux lancers.

pic.twitter.com/zWeL84qDNr

— Lopo (@bballforpeople) November 9, 2025

Victor Wembanyama

Un manque d’agressivité dans le premier quart-temps, largement compensé par son second puis son quatrième. Le pivot a dominé la raquette et été influent dans la victoire des Spurs. 18 points, 18 rebonds, 3 passes, 3 contres et 1 interception à 8/19 au tir et 2/9 de loin.

Sidy Cissoko

L’arrière a de belles minutes en ce moment à Portland, 17 ce soir face au Heat. Il a compilé 3 points et 2 rebonds à 1/4 au tir, 0/1 de loin et 1/1 aux lancers.

Nicolas Batum

Meilleur match de la saison pour l’ancien capitaine de l’Équipe de France. 9 points, 3 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 3/7 au tir et 3/7 de loin.

Le programme NBA de ce soir