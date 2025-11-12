Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. La saison NBA 2025-26 est lancée et on reprend donc les bonnes habitudes avec 12 matchs au programme ce mercredi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. Aujourd’hui, on vous propose un « Pari sur Mesure », avec une combinaison de cotes réalisée par nos soins.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Le « Pari sur Mesure », c’est quoi ? C’est un dispositif proposé par notre partenaire ParionsSport en Ligne. Il permet de combiner plusieurs paris (entre 2 et 10) sur un même match NBA, ce qui vous donne la possibilité de créer et personnaliser votre propre cote. Vous pouvez désigner à la fois le vainqueur du match, le nombre de points marqués par joueur, le nombre de points dans le match etc.

Le Pari sur Mesure du jour

Les Blazers battent les Pelicans + Jrue Holiday délivre 6 passes décisives min. + Jerami Grant marque au moins 16 points (2,25) : les Blazers se déplacent chez la pire équipe de la Conférence Ouest, privée notamment de son meilleur joueur Zion Williamson. Portland est donc logiquement favori et voudra profiter de l’occasion pour mettre un terme à sa série de deux défaites consécutives. Les Blazers devraient pouvoir compter sur le playmaking de Jrue Holiday, qui tourne à plus de 8 passes décisives en moyenne cette saison. Le meneur vétéran, qui a beaucoup plus de responsabilités offensives qu’à Boston, a atteint la barre des 6 assists à tous les matchs cette saison, sauf un. À ses côtés, Jerami Grant brille en sortie de banc avec quasiment 20 points par soir. Il n’est jamais passé sous la barre des 16 unités cette saison. Si les trois conditions exposées ci-dessus sont réunies dans ce match, vous gagnerez un pari avec une belle cote de 2,25.

Pour créer son Pari NBA sur Mesure, il faut :

Se rendre sur l’application ou le site ParionsSport en Ligne et les matchs NBA à venir ;

Cliquer sur le match NBA qui vous intéresse ;

Cliquer sur le logo « Pari Sur Mesure » (situé en haut, entre « paris » et « stats », juste en dessous de l’affiche) ;

Vous pouvez ensuite ajouter les différents paris (entre 2 et 10) sur ce match.

Info à savoir : les paris concernant le match (face à face, + ou – de points équipe, résultat mi-temps…) sortent 24h avant le début du match, tandis que les paris concernant les performances joueurs sortent 8h avant le début du match. Pour plus de précisions, on vous invite à cliquer sur ce lien.

1h : Hornets – Bucks

1h : Pistons – Bulls

1h : Knicks – Magic

1h30 : Celtics – Grizzlies

1h30 : Heat – Cavaliers

2h : Rockets – Wizards

2h : Pelicans – Blazers

2h : Spurs – Warriors

2h30 : Mavericks – Suns

3h30 : Thunder – Lakers

4h : Kings – Hawks

4h30 : Clippers – Nuggets

