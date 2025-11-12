Dallas Mavericks : Nico Harrison viré, c’est quoi la suite ? Apéro TrashTalk

La grosse actu de la semaine en NBA, c’est évidemment le renvoi de Nico Harrison ce mardi. Celui qui a transféré Luka Doncic n’est plus le manager des Dallas Mavericks. Il fallait forcément qu’on aborde le sujet dans un Apéro TrashTalk.

Nico Harrison vient d’être viré par les Mavs. Neuf mois après avoir tradé Luka Doncic, le GM paie son erreur et le mauvais début de saison à Dallas si l’on en croit le propriétaire Pat Dumont (nous reviendrons sur sa lettre aux fans…). Quels sont les plans désormais chez les Mavs ? Que faire des rumeurs autour d’un transfert d’Anthony Davis ? Allez, on en parle !