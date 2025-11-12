Comme chaque mercredi, on a droit à un très gros programme NBA cette nuit : Victor Wembanyama et les Spurs accueillent des Warriors dans le dur, tandis que le Thunder sera confronté aux Lakers de Luka Doncic. Tout ça, en plus de dix autres matchs. Let’s gooo !

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Bucks

1h : Pistons – Bulls

1h : Knicks – Magic

1h30 : Celtics – Grizzlies

1h30 : Heat – Cavaliers

2h : Rockets – Wizards

2h : Pelicans – Blazers

2h : Spurs – Warriors

2h30 : Mavericks – Suns

3h30 : Thunder – Lakers

4h : Kings – Hawks

4h30 : Clippers – Nuggets

Le match à ne pas rater : Thunder – Lakers

Après avoir explosé les Warriors hier, le Thunder veut se farcir une autre équipe californienne : les Lakers. Shai Gilgeous-Alexander et ses copains sont sur un petit nuage (onze victoires en douze matchs) et il sera très intéressant de voir si la bande de Luka Doncic peut rivaliser sur les terres du champion en titre. Gros duel de candidats MVP en perspective !

TONIGHT’S 12-GAME NBA SLATE ‼️

▪️ Pistons aim for 8 straight wins

▪️ Knicks eye 8-0 home start

▪️ Steph, Warriors visit Wemby, Spurs

▪️ Luka (37.1 PPG) vs. SGA (32.8 PPG)

📺 ESPN, NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QnHJ pic.twitter.com/nwAyj3KT94

— NBA (@NBA) November 12, 2025

Bien évidemment, on gardera aussi un œil attentif sur Victor Wembanyama et les Spurs, qui voudront enfoncer des Warriors en plein doute. Nouveau festival de l’Alien à venir ?

Le reste du programme :

Les Pistons sont premiers à l’Est et sur sept victoires de suite. Les Bulls pourront-ils résister ?

En feu offensivement, les Knicks sont invaincus au Madison Square Garden. La soirée risque d’être longue pour le Magic.

Deux jours après leur incroyable finish, Miami et Cleveland se retrouvent !

Premier match des Mavs depuis le renvoi de Nico Harrison. Normalement, pas de « Fire Nico ! », mais enfin une victoire ?

Les Nuggets prendront un malin plaisir à maltraiter des Clippers dans le dur.

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher à Sacramento, où évolue Maxime Raynaud.

Moussa Diabaté contre les Bucks.

Nico Batum face aux Nuggets de Nikola Jokic.

La triplette française des Knicks (Yabusele, Diawara, Dadiet) contre le Magic de Noah Penda.

Ousmane Dieng face aux Warriors.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko chez les Pelicans.

Victor Wembanyama, évidemment, contre les Warriors.

Alexandre Sarr face au défi Rockets.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici