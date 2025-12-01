Une nouvelle semaine vient de s’écouler et comme souvent, les Français ont animé la NBA chacun à leur manière. Entre un Alex Sarr qui continue d’empiler les preuves de son ascension, des vétérans solides et une jeunesse ballottée entre coups d’éclat et rotations capricieuses, le tableau tricolore a encore offert un joli mélange. Voici le bilan complet de cette fin novembre pour nos Bleus du grand circuit.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Aucun match cette semaine pour notre Alien national qui se remet d’une blessure au mollet. Aucune date n’a encore été communiquée concernant son retour aux affaires.

Spurs @ Blazers : DNP

Spurs @ Nuggets : DNP

Spurs @ Wolves : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 26,2 points à 50,2% dont 34,5% du parking, 85,7% aux lancers, 12,9 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 3,6 contres en 34,7 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Seulement deux matchs pour Alex Sarr durant la semaine de Thanksgiving. Cependant, la tour de contrôle française n’a toujours pas levé le pied de l’accélérateur. Il a enchaîné deux grosses copies cette semaine, confirmant qu’il est installé comme l’un des moteurs des Wizards. L’adresse extérieure reste encore en rodage et les lancers ont de quoi frustrer, mais l’impact global saute aux yeux. En dehors de ça, la constance de ses performances, son agressivité et surtout une montée en puissance dans les responsabilités offensives.

Alex Sarr 27 PTS (11/15), 11 REB, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/dLvCE5bOAe

— Brett Usher (@UsherNBA) November 26, 2025

Wizards vs Hawks : 27 points à 11/15 au tir et 1/2 du parking, 4/8 aux lancers, 11 rebonds 2 interceptions et 2 contres en 37 minutes.

Wizards @ Pacers : 24 points à 8/19 au tir et 1/4 du parking, 7/12 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres en 32 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 19,1 points à 51,5% au tir dont 34,6% du parking, 63,9% aux lancers, 8,6 rebonds, 3,3 passes, 0,8 steal et 2 contres en 29,7 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Gobzilla a livré une semaine dans son style : efficace, constant, et toujours important dans l’équilibre des Wolves. Certes, Minnesota a retourné le match hier contre San Antonio pendant que Rudy était sur le banc, mais tout le monde est conscient de ce qu’apporte le Frenchie.

Entre activité au rebond, dissuasion permanente et finition offensive dès qu’il est servi dans sa zone, Gobert a encore rappelé qu’il reste l’un des socles défensifs les plus fiables de la Ligue. L’adresse aux lancers a connu quelques turbulences, mais son impact global n’a jamais réellement vacillé. Sans faire de bruit, le pivot français enchaîne les prestations sérieuses et tient le verrou pendant que Minnesota navigue dans une période un peu instable.

Wolves @ Kings : 11 points à 4/6 au tir et 3/4 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe et 2 contres en 40 minutes

Wolves @ Thunder : 5 points à 1/3 au tir et 3/8 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes et 3 contres en 32 minutes.

Wolves vs Celtics : 12 points à 5/6 au tir et 2/3 aux lancers, 8 rebonds et 3 passes en 30 minutes

Wolves vs Spurs : 8 points à 4/6 au tir et 0/1 aux lancers, 8 rebonds et 2 passes en 24 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,4 points à 72,5% au tir et 49,3% aux lancers, 10,1 rebonds, 1,9 passe, 0,4 steal et 1,6 contre en 31,9 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Après l’épisode de sa grosse chute, Zaccharie Risacher a signé une semaine encourageante, faite de propreté offensive et de montée en régime dans l’agressivité. Entre son adresse extérieure en hausse, quelques séquences défensives bien mordantes et une capacité à peser même sans un gros volume de tirs, l’ailier français a montré un visage complet. Son activité au contre, notamment, rappelle qu’il a les outils pour devenir un vrai two-way player.

ZACCH. RISACHER.

#🔟

Blocks, Dunks, tout est là !

12 PTS, 2 REB et la victoire en double OT face aux 76ers ! pic.twitter.com/U5aSqOEKPL

— NBA France (@NBAFRANCE) December 1, 2025

Hawks @ Wizards : 17 points à 6/12 au tir et 4/9 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres en 29 minutes.

Hawks vs Cavaliers : 14 points à 5/6 au tir, 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Hawks @ Sixers : 12 points à 5/11 au tir et 1/4 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,8 points à 45,9% au tir dont 31,8% du parking, 63% aux lancers, 2,7 rebonds, 1,5 passe, 0,9 steal et 0,7 contre en 24,5 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal Coulibaly a proposé une semaine sérieuse, dans la continuité de son rôle de two-way énergisant aux Wizards. Sans forcer, il apporte sa touche partout : un peu de scoring, du playmaking propre, une activité défensive constante avec interceptions et contres, et cette agressivité qui lui permet d’aller gratter des lancers. L’adresse extérieure reste fluctuante, mais l’impact global est bien là.

Wizards vs Hawks : 9 points à 2/6 au tir et 0/3 derrière l’arc, 5/6 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre en 34 minutes.

Wizards @ Pacers : 11 points à 4/9 au tir, 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 30 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 9,7 points à 39% au tir dont 29,4% du parking, 79,4% aux lancers, 3,8 rebonds, 3,2 passes, 1,1 steal et 1 contre en 26,8 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté a livré une semaine cohérente, avec ce mélange d’énergie et de verticalité qui fait sa signature. Pas besoin d’un gros volume offensif pour exister : il prend ce qu’on lui donne, pose des écrans solides, et surtout gobe du rebond comme si sa vie en dépendait. Défensivement, son activité parle d’elle-même, entre contres, interceptions et mobilité sur les extérieurs. En trois sorties, Diabaté a rappelé qu’il est devenu un vrai facteur d’impact dans la second unit de Charlotte, toujours prêt à saisir les opportunités que Charles Lee (coach) lui offre.

Moussa Diabaté:

– offensive rebound

– good pass (deflected back to him)

– good strides for the up-and-under dunk pic.twitter.com/ZyYJTs4XAj

— Richie (@richierandall) November 27, 2025

Hornets vs Knicks : 4 points à 2/2 au tir, 4 rebonds et 2 contres en 15 minutes

Hornets vs Bulls : 4 points à 1/3 au tir et 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 18 minutes.

Hornets vs Raptors : 7 points à 3/5 au tir, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 1 interception en 30 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 9,3 points à 64,8% au tir et 71% aux lancers, 8,1 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 1,2 contre en 22,9 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Batman a connu une semaine discrète mais utile, comme souvent dans un rôle axé sur la défense, la circulation de balle et les petits détails qui ne sautent pas toujours aux yeux. Il démarre avec quelques tirs extérieurs bien sentis face aux Lakers, puis enchaîne avec deux matchs où son impact se déplace davantage vers l’activité défensive : interceptions, contres, présence sur les lignes de passe. L’adresse a joué au yo-yo, mais Batum reste ce vétéran qui stabilise, oriente, et rend des minutes propres dans un collectif des Clippers en perdition. Pour les amateurs de stats en tout genre : Nico a loupé son premier lancer-franc de la saison face aux Grizzlies et n’est plus à 100%. Snif-snif.

Clippers @ Lakers : 6 points à 2/3 du parking, 1 rebond et 2 interceptions en 21 minutes

Clippers vs Grizzlies : 2 points à 2/3 aux lancers, 1 rebond, 2 interceptions et 2 contres en 23 minutes

Clippers vs Mavericks : 0 point à 0/4 du parking, 4 rebonds et 1 interception en 28 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,3 points à 36,5% au tir dont 36,2% du parking, 85,7% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,6 passe, 1 steal et 0,5 contre en 18,9 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guersch’ a connu une semaine faite de petites touches, avec un temps de jeu fluctuant mais une présence visible dès qu’il est appelé. Entre quelques tirs extérieurs convertis, de l’impact au rebond et une activité correcte loin du ballon, l’intérieur français a offert des minutes utiles dans la rotation new-yorkaise. L’utilisation reste très limitée, mais Yabusele répond proprement quand il est sollicité, apportant de l’énergie dans un rôle complémentaire. Les Knicks commencent doucement à se mettre en route collectivement, espérons qu’il en sera de même pour le Dancing Bear prochainement.

Knicks @ Nets : 3 points à 1/2 au tir, 1/1 du parking, 2 passes et 1 contre en 11 minutes de jeu

Knicks @ Hornets : 0 point à 0/2 au tir et 0/1 du parking, 4 rebonds en 12 minutes

Knicks vs Bucks : 3 points à 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 6 minutes

Knicks vs Raptors : 7 points à 3/5 au tir et 1/3 du parking, 4 rebonds, 1 passe en 9 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2,8 points à 36,5% au tir dont 28,6% du parking, 50% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,5 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 10,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Envoyé en G League pour continuer son développement, Tidjane Salaün n’a pas revu la couleur des parquets NBA cette semaine. On espère un retour avec les Hornets, ainsi qu’une réelle opportunité de se montrer.

Hornets vs Knicks : DNP

Hornets vs Bulls : DNP

Hornets vs Raptors : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,1 points à 36,8% au tir dont 33,3% du parking, 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 0,7 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 11,9 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Noah Penda n’a eu qu’une seule occasion de s’exprimer cette semaine, mais il l’a plutôt bien saisie. En 21 minutes face aux Sixers, l’intérieur a mêlé activité au rebond, agressivité dans la peinture et quelques points bien construits, montrant qu’il sait profiter des minutes offertes par Jamahl Mosley (coach). Pas toujours constant dans l’adresse, mais présent dans l’intensité et la projection vers l’avant. Un match et un aperçu : Penda continue de montrer qu’il peut apporter quelque chose quand l’occasion se présente.

Magic @ Sixers : 10 points à 3/9 au tir, 1/2 du parking, 3/4 aux lancers, 9 rebonds et 2 passes en 21 minutes.

Magic @ Pistons : DNP

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 4 points à 51,9% au tir dont 71,4% du parking, 77,8% aux lancers, 3,1 rebonds, 1,2 passe, 0,1 steal et 0,3 contre en 9,4 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Nolan était de retour dans le laboratoire de la G-League cette semaine et n’a pas revu les parquets NBA.

Nets vs Knicks : DNP

Nets vs Sixers : DNP

Nets @ Bucks : DNP

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 1,8 point à 22,2% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 0,3 rebond, 1,3 passe et 0,5 steal en 8,8 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Le Thunder a joué beaucoup de matchs serrés cette semaine, Mark Daigneault (coach) a donc fait le choix de restreindre sa rotation. Jalen Williams a également fait son retour, et fatalement, c’est Ousmane Dieng qui en pâtit. Courage Ousmane !

Thunder vs Wolves : DNP

Thunder vs Suns : DNP

Thunder @ Blazers : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3 points à 37,2% au tir dont 28,6% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,8 passe 0,1 interception et 0,4 contre en 11 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan Rupert a connu une petite semaine en termes de volume, mais il a tenté de rester utile dans les quelques minutes accordées. Entre activité au rebond et passages défensifs sérieux, l’arrière français continue de jouer dans un rôle très réduit, où chaque action compte. Son impact reste surtout défensif, même si l’on devine une volonté de peser davantage en attaque. Rien de spectaculaire donc, mais Rupert garde le cap et essaie de grappiller petit à petit sa place dans la rotation de Portland.

Blazers @ Bucks : 2 points à 1/3 au tir et 0/2 du parking, 5 rebonds et 2 passes en 16 minutes

Blazers vs Spurs : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre en 8 minutes

Blazers vs Thunder : 3 points à 1/3 au tir et 1/2 du parking en 6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,8 point à 36% au tir dont 30,8% du parking, 50% aux lancers, 1,8 rebond, 0,3 passe, 0,5 interception et 0,1 contre en 7,8 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Les minutes de Pac’ sont vraiment distribuées au compte-gouttes. En toute fin de semaine il n’était même pas en tenue face aux Raptors car il a été assigné aux Westchester Knicks, en G-League. L’ailier français va devoir continuer à bosser dans l’ombre pour espérer obtenir des minutes de Mike Brown (coach).

Knicks @ Nets : 0 point à 0/1 du parking en 2 minutes

Knicks @ Hornets : 1 rebond en 2 minutes

Knicks vs Bucks : DNP

Knicks vs Raptors : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,7 point à 20% au tir, 100% aux lancers, 0,5 rebond, 0,3 passe en 2,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Sidy Cissoko a vécu une semaine discrète. Toujours précieux dans l’effort, il a longtemps cherché la réussite au tir et son apport reste surtout dans la création secondaire, les séquences défensives et l’énergie sans ballon. Une semaine pas facile donc, mais on sait que Sidy peut faire de vraies choses dès qu’il parvient à installer son rythme et sa confiance au tir.

Blazers @ Bucks : 3 points à 1/4 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 interception en 28 minutes

Blazers vs Spurs : 3 points à 1/4 au tir et 0/3 du parking, 1/1 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 18 minutes

Blazers @ Thunder : 5 points à 1/5 au tir et 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 4,3 points à 39% au tir dont 27,3% du parking, 62,5% aux lancers, 2 rebonds, 1,4 passe, 0,5 interception et 0,1 contre en 17,1 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

C’est amusant parce que la semaine dernière on avait beaucoup d’espoir en se disant « c’est bien, maintenant il faut juste du temps de jeu pour lancer la machine ». Alors… comment dire. Disons simplement que Chris Finch n’a pas su trouver d’opportunités.

Wolves @ Kings : DNP

Wolves @ Thunder : DNP

Wolves vs Celtics : DNP

Wolves vs Spurs : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7 aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,1 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue a fait une apparition express cette semaine, il a pu tenter ses premiers tirs et réaliser sa première interception en carrière. Aussitôt de retour en NBA, aussitôt reparti dans le laboratoire de la G-League.

Bulls @ Pelicans : 0 point à 0/2 au tir et 0/1 du parking, 1 interception en 2 minutes

Bulls @ Hornets : DNP

Bulls @ Pacers : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud a connu une semaine très contrastée, démarrée dans la difficulté avant de basculer vers du bien plus solide. Les deux premiers matchs, où il peine à trouver le cercle et à imposer sa présence, semblaient annoncer une période compliquée. Mais sa réaction a été immédiate : un 19 points ultra-propre contre le Jazz, record en carrière et preuve qu’il sait se remettre dans le bon sens dès qu’il trouve du rythme et des positions proches du cercle. Il confirme ensuite avec une prestation complète face à Memphis, mêlant scoring, rebond et distribution. Une semaine en deux temps donc, mais qui souligne surtout son potentiel et sa capacité à rebondir très vite après un début poussif. À lui de confirmer et de continuer à profiter de l’absence de Domantas Sabonis. CAREER-HIGH pour Maxime Raynaud ! 🇫🇷 👑 19 POINTS (16 dans le 4ème)

7/11 au tir

4 REBONDS

1 BLOCK Malgré une lourde défaite, encourageant pour le frenchie des @SacramentoKings pic.twitter.com/BtXkVhU4mK — NBA France (@NBAFRANCE) November 29, 2025

Kings vs Wolves : 1 point à 0/4 au tir et 0/1 du parking, 2 rebonds en 13 minutes

Kings vs Suns : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds et 1 interception en 8 minutes

Kings @ Jazz : 19 points à 7/11 au tir et 1/2 du parking, 4/5 aux lancers, 4 rebonds et 1 contre en 21 minutes

Kings vs Grizzlies : 9 points à 3/7 au tir et 0/1 du parking, 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 contre en 23 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 6,2 points à 47,7% au tir, 22,2% du parking, 80% aux lancers, 3,5 rebonds, 0,7 passe, 0,3 interception et 0,4 contre en 14,5 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mohamed Diawara poursuit les apparitions éclairs sur le parquet. On sent que les Knicks ont remarqué le potentiel défensif, mais Mo’ est un diamant brut qu’il va falloir polir avec le temps. Pour le moment, il se contente des miettes et se montre comme il le peut.

Knicks @ Nets : 1 rebond en 4 minutes.

Knicks @ Hornets : 3 points à 1/1 du parking et 2 passes en 2 minutes

Knicks vs Bucks : DNP

Knicks vs Raptors : 0 point à 0/1 du parking et 2 rebonds en 3 minutes

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 0,8 point à 40% au tir et 33% du parking, 0,8 rebond, 0,4 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 3,3 minutes.