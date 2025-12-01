Anthony Davis (Mavericks) sur les tablettes des Bulls ?

Entre la défense de Chicago qui prend l’eau, les Mavericks qui ne savent pas quoi faire d’Anthony Davis et l’éternel fantasme du « retour au pays », la rumeur AD aux Bulls prend du poids. Rien de concret pour l’instant, mais assez d’ingrédients pour ressortir la trade machine. On vous explique.

Anthony Davis aux Bulls ? On dirait un transfert monté à 3h du matin, et pourtant… la rumeur circule, enfle, rebondit, parce que toutes les planètes semblent alignées pour alimenter un feuilleton bien juteux.

Voici les derniers bruits de couloir balancés par Jamal Collier, insider d’ESPN.

Dans le coin bleu, Dallas tente toujours de se remettre du transfert monumental qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers pour récupérer AD, un coup de poker évidemment perdant. Anthony Davis n’a pas beaucoup joué depuis son arrivée, l’équipe est tombée dans les profondeurs du classement, et la rumeur d’un départ anticipé a pris de l’ampleur récemment avec le renvoi du manager Nico Harrison.

Dans le coin rouge, les Bulls, 23e défense NBA dont la raquette ressemble en ce moment à un buffet à volonté plutôt qu’une porte de prison. Protection de cercle inexistante, rotations hasardeuses, trop de points encaissés dans la peinture… bref, une équipe qui pourrait coller un panneau « Cherche intérieur dominant, salaire XXL accepté ». Dans ce contexte, AD coche toutes les cases : intimidation, mobilité, superstar reconnaissable, qui en plus est originaire de Chicago. Et quand les Bulls vont mal, la tentation d’un gros splash n’est jamais loin.

D’autant plus que l’une des explications plausibles côté Illinois serait l’admiration du modèle Pacers. Indiana a trouvé son métronome en Tyrese Haliburton, avant de récupérer Pascal Siakam pour l’épauler et aller jusqu’à un Game 7 de Finales NBA. Les Bulls pensent avoir « leur Tyrese » en Josh Giddey, et verraient peut-être Anthony Davis comme leur « Pascal Siakam ». On en pense ce qu’on veut, mais il s’agit là d’une des raisons qui expliqueraient l’intérêt sportif des Bulls pour un tel trade.

Évidemment, la vie n’est pas une boîte de chocolats et tout n’est pas si simple. À Dallas, Mark Cuban lui-même a calmé les ardeurs en expliquant que la franchise ne cherchait pas à transférer Davis tout de suite. Les Bulls, eux, devraient lâcher plusieurs éléments pour faire matcher les salaires : jeunes joueurs ? Picks ? Profondeur ? Un vrai chantier. Mais la rumeur reste crédible pour une raison simple : les deux équipes concernées ont un problème urgent à régler : Dallas doit décider si AD fait encore partie du projet, Chicago doit sauver une défense en ruine, et le retour aux sources d’un All-Star natif de la Windy City, ça fait toujours vendre.

Alors, AD à Chicago ? Rien d’acté, rien d’impossible non plus. Une rumeur qui en dit surtout long sur l’état des deux franchises : quand ça va mal, le nom d’une superstar devient toujours la première réponse magique. Et cette fois, celle-ci porte un numéro bien connu : 3.

