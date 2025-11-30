Clippers : le passage le plus « difficile » de la carrière de Tyronn Lue

Les Clippers ont encore perdu cette nuit contre Dallas, leur 13e défaite en 15 matchs. Le coach Tyronn Lue semble à court de solutions et traverse la pire période depuis qu’il est sur le banc de Los Angeles.

Chaque match qui passe, les Clippers creusent un peu plus leur tombe.

Après une défaite à domicile contre Memphis, où Los Angeles menait de 16 points en deuxième mi-temps, les hommes de Ty Lue sont tombés cette nuit contre une équipe de Dallas privée d’Anthony Davis, P.J. Washington, Daniel Gafford et Dereck Lively II. Encore une fois, les Clippers ont mené pendant une bonne partie du match. Encore une fois, ils ont craqué en deuxième période.

À l’heure de ces lignes, la franchise californienne est avant-dernière de l’Ouest avec un bilan de 15 défaites en 20 matchs.

« Au cours des cinq dernières années, j’ai souvent réussi à trouver la solution (face aux circonstances défavorables), mais cette année c’est difficile » a déclaré Tyronn Lue après le match contre Dallas. « Tout le monde doit faire avec les blessures, mais les nôtres ont vraiment fait mal, avec Kawhi (Leonard), Bradley Beal, DJ (Derrick Jones Jr.), ça fait trois titulaires en moins. Cela nous a mis au fond du trou et on n’arrive pas à en sortir. »

Si Tyronn Lue veut garder espoir et a toujours de l’ambition pour son équipe, difficile quand même de ne pas être défaitiste quand on est coach des Clippers.

« Je suis plus énervé que frustré, parce que ça arrive chaque année et c’est difficile d’essayer de continuer à faire face à cette situation. »

Tyronn Lue, to @janiscarr on his frustration level: "The last five years, I've been able to figure it out. But this year it's been tough. … I'm just really pissed off more than frustrated because it happens every year and it's just tough to try to continue getting through it."



Pour rappel, Tyronn Lue a pris les commandes de l’équipe en 2020, succédant à Doc Rivers viré après le fiasco de la bulle. Il rêvait de coacher Kawhi Leonard, Paul George et Cie jusqu’aux sommets de la NBA. Au lieu de ça, il a dû faire avec les innombrables blessures de ses stars et bricoler année après année.

Lue a souvent réussi à maximiser les résultats de son équipe quand elle était diminuée, en particulier la saison dernière quand Kawhi était à l’infirmerie en première partie de saison et après le départ de George. Néanmoins, le bilan comptable est décevant quand on se souvient des ambitions exprimées par le proprio Steve Ballmer en 2019. Sous Lue, les Clippers ont certes connu la première finale de conférence de leur histoire, mais rien de plus. Cela fait trois saisons que Los Angeles est bloqué au premier tour des Playoffs.

The last time the Clippers lost 13 games in a calendar month was March 2010.

So yeah. Worst month in the entire Tyronn Lue era. Worst month in the Kawhi Leonard era. Worst month in the Lawrence Frank era. Worst month in the Steve Ballmer era. Worst month since Blake put a uni on



Le premier tour des Playoffs, cette année, les Clippers pourraient ne même pas l’atteindre. La franchise californienne connaît son pire mois de l’ère Kawhi Leonard (20e attaque, 26e défense NBA) malgré un énorme James Harden, et on parle de l’effectif le plus âgé de toute la NBA. La solution miracle ? Elle n’existe pas. Tyronn Lue le dit lui-même : « On a essayé beaucoup de choses, on va continuer d’essayer. Il n’y a pas de prochain cap. »

L’une des rares sources d’espoir, c’est que Kawhi Leonard cartonne en un temps de jeu limité (30 points en 29 minutes hier, 39 points en 29 minutes contre Memphis), et qu’il devrait bientôt pouvoir obtenir plus de minutes. Mais qui sait combien de matchs Kawhi jouera avant de retourner à l’infirmerie ?

Vous l’avez compris, les Clippers ne semblent aller nulle part et le meilleur scénario possible, c’est celui dans lequel Los Angeles se qualifie au play-in tournament, profitant de la faiblesse de l’Ouest à partir de la 10e place (Memphis, bilan de 8-12). Pour une équipe qui soi-disant vise le titre, la chute est brutale.

The Clippers just lost at home to the Mavericks, who were missing Anthony Davis and came in 5–15 tonight.

They're now 2–13 in their last 15 games 😳

They’re now 2–13 in their last 15 games 😳 pic.twitter.com/HPsxVR6fXS

