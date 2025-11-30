Exceptionnel face aux Clippers cette nuit, Cooper Flagg n’a pas seulement sorti son meilleur match en carrière, il a aussi et surtout marqué l’histoire de la NBA.

Cooper Flagg n’a que 18 ans et 343 jours. Jamais, dans l’histoire de la Grande Ligue, un joueur aussi jeune n’avait marqué 35 points dans un match NBA.

Flagg l’a fait contre les Clippers cette nuit, volant la vedette à LeBron James par la même occasion. Le numéro 1 de la Draft 2025 reste le deuxième plus jeune joueur à avoir marqué 30 points dans un match NBA, derrière le King (18 ans, 334 jours), mais ce dernier s’était arrêté à 33 points dans un match en prolongation (29 novembre 2003 contre Memphis).

🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas’ victory tonight!

He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGA

— NBA (@NBA) November 30, 2025

Pour rappel, Flagg était aussi devenu la veille – contre les Lakers – le plus jeune joueur de l’histoire NBA à réaliser un match en minimum 10 passes décisives. Devant LeBron, encore.

Quand vous battez un ou plusieurs records de précocité signés James, c’est que vous n’êtes pas vraiment un joueur comme les autres. Cooper Flagg est clairement un phénomène, sur lequel il faudra compter pendant de longues années.